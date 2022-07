Bosch Rexroth investeert in e-mobility pionier

Bosch Rexroth heeft een minderheidsaandeel verworven in e-mobility pionier Brusa HyPower uit Zwitserland. Sinds 1985 ontwikkelt Brusa hoogwaardige componenten voor elektrisch aangedreven voertuigen, uitsluitend voor civiele toepassingen. Brusa HyPower, dat in 2021 werd afgesplitst, telt momenteel ongeveer 220 medewerkers.

De producten van Brusa HyPower sluiten aan op het eLion -productportfolio voor de elektrificatie van off-highway voertuigen. Het gamma omvat minstens 80 motorvarianten, geschaald volgens vermogen en grootte, overeenkomstige reductoren, omvormers, softwareoplossingen en ultramoderne hydrauliek. In de toekomst zullen de DC/DC omvormers en opladers van Brusa HyPower de perfecte aanvulling vormen op dit brede gamma. Voor Bosch Rexroth zal de Zwitserse onderneming ook nieuwe producten ontwikkelen.

Extra marktvolume ongeveer 1,5 miljard euro

"De trend naar duurzame, lokaal emissieloze mobiele machines opent goede groeimogelijkheden voor onze business. Ongeveer 30 procent van de off-highway toepassingen zal tegen 2030 geëlektrificeerd zijn - met ons gezamenlijke aanbod richten we ons op een extra marktvolume van ongeveer 1,5 miljard euro", aldus Thomas Donato, lid van de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth en verantwoordelijk voor de productdivisie Mobile Hydraulics. "Bosch Rexroth heeft het breedste aanbod in de off-highway met componenten, die optimaal op elkaar zijn afgestemd. Hiermee willen we het rijden en werken met mobiele machines verder optimaliseren. Daarom is Brusa HyPower voor ons een belangrijke partner."

Nieuwe producten ontwikkelen

Ming Jiang, voorzitter van de Raad van Bestuur van Brusa HyPower, vult aan: "Door onze samenwerking zullen we beter aan de behoeften van de klant kunnen voldoen en de ontwikkelingstijden kunnen verkorten. Onze opladers en DC/DC-omvormers zijn qua functionaliteit en werking naadloos geïntegreerd in het productassortiment van Rexroth. Bovendien bestrijken we een breed scala aan toepassingen, waar de fabrikanten van off-highway machines hun voordeel mee kunnen doen."