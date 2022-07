SKF en ABB intensiveren samenwerking industriële automatisering

SKF en ABB gaan de mogelijkheden voor een samenwerking op het gebied van de automatisering van productieprocessen onderzoeken. In ABB's Robotics Experience Center in het Zweedse Västerås hebben SKF-ceo Rickard Gustafson en ABB-ceo Björn Rosengren het bijbehorende Memorandum of Understanding ondertekend.

Het is niet voor het eerst dat beide bedrijven samenwerken. Zo is in de ultramoderne SKF -fabriek in Göteborg een klein legertje ABB -robots geïnstalleerd. Ook hebben de twee recent nog verschillende contracten ondertekend voor specifieke projecten op het gebied van bijvoorbeeld productieautomatisering en ‘random bin-picking' met robots.

Volgende stap

ABB en SKF zetten nu de volgende stap in hun samenwerking. Als eerste stap zullen SKF's investeringen in automatisering en schone productieprocessen fungeren als proeftuin, gericht op het verminderen van de CO 2 -uitstoot van de activiteiten. Op langere termijn zijn de partijen van plan nieuwe zakelijke mogelijkheden te verkennen in zowel traditionele als nieuwe marktsegmenten, waarbij beide ondernemingen ervaring inbrengen.



Rickard Gustafson: "We voeren de automatisering van onze productiefaciliteiten in al onze regio's op, om onze concurrentie voor te blijven en onze milieuprestaties te verbeteren. Dit maakt ook een flexibelere en veiligere werkomgeving mogelijk. ABB is een belangrijke partner voor ons op dit gebied en wij, als twee toonaangevende industriële bedrijven, zullen innovatieve oplossingen blijven ontwikkelen om het concurrentievermogen van onze klanten verder te vergroten."



Björn Rosengren: "De vraag naar automatisering neemt toe als gevolg van de afnemende beroepsbevolking, de stijgende arbeidskosten en de inspanningen van de industrie om efficiënt met hulpbronnen om te gaan in de overgang naar duurzamere productie. Ik ben dan ook verheugd om dit verdiepte partnerschap met SKF aan te kondigen, waarmee ons technisch leiderschap verder wordt versterkt."