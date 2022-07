Sensor Partners BV en Sensor BV bundelen krachten

De samensmelting is ook terug te vinden in het vernieuwde logo, waar een sensor in terugkomt, met daarin het kleurenverloop van een warmtebeeldcamera. De bekende kleur van Sensor BV is hierin aangehouden. Het groene vinkje in het icoon is een verwijzing naar de kernwaardes kwaliteit en continuïteit.

Sensor BV en Sensor Partners BV hebben besloten hun krachten te bundelen en weer samen verdergaan als Sensor Partners BV. Deze samensmelting heeft als doel gericht te innoveren en daarmee haar toegevoegde waarde naar de klanten te vergroten.

Sensor Partners levert sensoren, met name contactloos, en warmtebeeldcamera's.

Sensor BV is Platinum Partner van Flir en levert het totale productenpakket thermografie. Naast de levering van camera's verzorgt het bedrijf training en opleiding. Ook biedt het de Flir service van een kleine update tot een complete kalibratie.

De bedrijven hebben dus nooit ver van elkaar afgestaan. 'Het is dan ook een logische stap om weer terug tot elkaar te komen. Wij bundelen onze krachten met het nieuwe uitgebreide pakket van niet alleen contactloze sensoren (en toebehoren), maar ook thermische producten', aldus het bedrijf in een persbericht.

Het nieuwe Sensor Partners BV opereert vanuit twee kantoren, het hoofdkantoor gevestigd in Drunen (Nederland) en het kantoor in Zellik (België). Sensor Partners BV is gespecialiseerd in contactloos meten in de breedste zin van het woord; van sensoren en toebehoren tot thermografie. Sinds 2019 is Sensor Partners BV onderdeel van Indutrade; een internationale industriële bedrijvengroep die technische (niche) producten verkoopt. Inmiddels zijn er meer dan 200 bedrijven onderdeel van Indutrade, waarvan ruim 20 in de Benelux.