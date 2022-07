Eaton gekozen als preferred supplier UPS’en voor RH Marine

Powermanagement- bedrijf Eaton is door RH Marine gekozen als voorkeursleverancier van marine UPS’en voor superjachten en andere complexe schepen.

RH Marine is een systeemintegrator en innovator van elektrische en automatiseringssystemen in de maritieme industrie. Het bedrijf levert op maat gemaakte oplossingen voor complexe schepen en superjachten voor klanten over de hele wereld. Daarvoor werkt het samen met een scala aan leveranciers - waaronder Eaton.



De keuze voor Eaton als preferred supplier is grotendeels gemaakt op basis van de samenwerking tussen de twee organisaties. Marcel Lindhout, Procurement Manager bij RH Marine: "Zij geven aandacht aan de dingen die er echt toe doen. Prijs/kwaliteit is tegenwoordig vrij transparant. Het draait steeds meer om dienstverlening en meerwaarde. Ik koop niet alleen UPS'en bij Eaton. Ik krijg ook zekerheid en betrouwbaarheid"



Een UPS voor maritiem gebruik moet bestand zijn tegen vibraties en mogelijke temperatuurschommelingen. Ook is er vaak sprake van ruimtegebrek, wat het lastig maakt om een plek te vinden. En de stroomvoorziening is een uitdaging. Een schip draait doorgaans op generatoren die zijn gekoppeld aan de motoren. Dit kan zorgen voor fluctuaties in het voltage, wat problemen op kan leveren bij gevoelige apparatuur.



Eaton levert verschillende modellen van hun UPS'en, waaronder de 9PX marine, 93PS marine, 9PHD marine en de 9395 marine. Deze UPS'en voldoen aan alle eisen voor maritiem gebruik. "De techniek moet sluitend zijn en een goede prijs/kwaliteitsverhouding hebben, maar het relationele aspect is net zo belangrijk in onze keuze van leverancier", zegt Lindhout. "Vakkennis is daarbij onmisbaar. Als onze engineers een vraag hebben, moeten ze iemand kunnen spreken die snapt wat er aan de hand is. Bij Eaton weten we dat dit goed zit."