Demcon vestigt zich al 'incubator' op de High Tech Campus in Eindhoven

Demconheeft een vestiging geopend op de High Tech Campus in Eindhoven. Voor ambitieuze ondernemingen die met zinvolle innovaties het verschil kunnen maken, wil het bedrijf optreden als incubator. Het ondersteunt startende ondernemers en doorgroeiers vooral met technologische expertise en ervaring. Demcon wil graag onderdeel uitmaken van het startup ecosysteem.

"Op ons kantoor in Best hangt een energieke sfeer, er is veel interactie. Maar idealiter reikt deze dynamiek verder dan de buitenmuren van je kantoorpand. En dat is exact wat de High Tech Campus ons kan bieden" aldus business unit manager Hightech SystemsBarend Vermeulen. "En dit is het juiste moment. De afgelopen jaren zijn we enorm gegroeid. Inmiddels staan er meer dan 1.000 mensen op de loonlijst van de volledige Demcon Group, waarvan er 220 in Best werken. We hebben daardoor eigen middelen beschikbaar om in te zetten, waarmee we bijvoorbeeld kunnen gaan diversifiëren binnen een aantal marktsegmenten zoals energy (climate technology), agri & food en life sciences & health."

Ondernemers laten groeien

Volgens Vermeulen kampen vrijwel alle startups met dezelfde problemen. Ze willen graag bezig zijn met hetgeen waar ze echt goed in zijn: het verder ontwikkelen van hun technologie. Alleen neemt in de praktijk het zoeken naar investeerders vaak veel tijd in beslag. Demcon kan hen de helpende hand toesteken. "Niet door een zak geld te overhandigen, maar door onze kennis en ervaring ter beschikking te stellen. En daarnaast kunnen ze gebruik maken van ons grote netwerk en faciliteiten. We participeren, ontzorgen en pakken graag onze verantwoordelijkheid waardoor kansrijke starters zich kunnen concentreren op hun onderneming."

Het kantoor dat Demcon gaat betrekken zit in een hoek waar veel incubators zitten, vlak bij de startups. "De mensen daarachter zijn gedreven, gepassioneerd. Zij willen het verschil maken en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het doel is niet: zoveel mogelijk geld verdienen. Zij denken anders. Daarom hebben zij partners nodig die dat ook doen. Het gaat niet alleen om het ter beschikking stellen van geld, het gaat ook om kennisoverdracht."