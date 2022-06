Essentra Components ontvangt product kwaliteitserkenning van Paccar Europe

Essentra Components is officieel erkend door een van 's werelds grootste truckfabrikanten, Paccar, voor haar product- betrouwbaarheid, integriteit en lage uitvalpercentage.

Paccar, eigenaar van Daf, Kenworth en Peterbilt, overhandigde Essentra's in Nederland gevestigde componententeam een eigen '10PPM'-award, wat betekent dat minder dan tien onderdelen per miljoen geleverd door Essentra Components niet voldoen aan de verwachtingen of kwaliteitsnormen.

Als onderdeel van de supply chain relatie levert Essentra aan Paccar's Daf operatie binnen Europa honderden componenten die allemaal 10PPM conform zijn bevonden.

Volgens Edwin Daris, algemeen directeur van Essentra Components, is de onderscheiding een erkenning voor het harde werk van het team om te zorgen voor een betrouwbare toeleveringsketen: "Het is een ongelooflijke prestatie dat onze volledige Paccar-leveringscatalogus voldoet aan de 10PPM-normen. Deze benchmark is een erkenning en een voldoening van onze expertise als fabrikant en de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van onze producten. We kijken uit naar een nauwe samenwerking met Paccar om ervoor te zorgen dat we bij elke zending kwaliteitsproducten blijven leveren."