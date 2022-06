Roel Jolling is Plant Manager of the Year 2022

Roel Jolling van Polyscope is tijdens het iLinqs Festival van de Industrie uitgeroepen tot Plant Manager of the Year 2022. Jolling is daarmee een jaar lang het boegbeeld van de Nederlandse procesindustrie.

Begin jaren negentig bouwde DSM de fabriek van Polyscope op zijn terrein in Zuid-Limburg, voor de productie van enkele varianten van SMA. Eind jaren negentig nam DSM de strategische beslissing om te stoppen met SMA-productie en ging de fabriek op slot. Doodzonde, vond een groepje kunststofveteranen aan het begin van deze eeuw.

Jolling begon als junior process engineer bij het bedrijf en is inmiddels 3,5 jaar plantmanager met dertig medewerkers in de fabriek. Gaandeweg zijn er dus meer verantwoordelijkheden bij gekomen, en nog steeds. Jolling: "Momenteel heb ik verschillende petten op. Dat hoort ook bij een ondernemende instelling en de fase waarin het bedrijf zich bevindt. Het heeft voordelen dat ik veel van de organisatie heb doorlopen. Daardoor zit ik er nu nog steeds dicht op. Dat kan soms overigens ook een nadeel zijn, want je kunt je verliezen in de inhoud. Om verder te bouwen aan de organisatie moet je af en toe ook wat afstand nemen."

Transitie

Jolling nam het tijdens de verkiezing op tegen Lisette Sierevogel (Tata Steel), Wilfred de Jager (EEW) en Paul Karrenbeld (Koninklijke Van Wijhe Verf). Alle kandidaten zijn zeer betrokken bij de transitie naar duurzame, emissie loze productie. Dat vraagt om veel flexibiliteit en creativiteit. De plantmanagers moeten niet alleen oog hebben voor de dagelijkse productie, efficiency en veiligheid, maar ook hun team meenemen in een snel veranderende wereld. Jolling roept de industrie daarom op om vooral de werkvloer daarbij te betrekken.

Over Jolling zei de jury het volgende: "Roel Jolling groeide van een pionier in de SMA-productie naar een volwaardige plantmanager. Hij gebruikt de kracht van zijn team om zeer snel te kunnen inspelen op de verschillende klantvragen. Daarom is Roel een terechte Plantmanager of the Year."

Verkiezing

De Plant Manager of the Year wordt gekozen door internetstemmen (20 procent van de punten), stemmen van de bezoekers van Deltavisie (20 procent) en een jury (60 procent). De jury bestond uit Jan Zuidam (voormalig DSM-bestuurder), Mirjam Verhoeff (Covestro, Plant Manager of the Year 2020), Marinus Tabak (RWE, Plant Manager of the Year 2019), Manon Bloemer (VNCI), Yolande Verbeek (Uniper, Plant Manager of the Year 2021), Nickel van de Mortel (Digitalisering techniek) en Willem Henk Streekstra (Votob).