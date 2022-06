Panduit kiest voor lichtbundelvorming door Cailabs

Panduit heeft een partnerovereenkomst getekend met Cailabs, een Frans deeptech-bedrijf, gespecialiseerd in technologie voor het vormen van lichtbundels. Panduit gaat de technologie integreren in zijn OneMode productportfolio.

OneMode is een passieve mediaconverter die de implementatie van 10 Gbps, 50 Gbps, en sneller mogelijk maakt, over bestaande multimode vezels, door het elimineren van modale dispersie. Ongeacht de netwerktopologie kan OneMode 10 Gbps of meer transporteren, zonder dat er nieuwe bekabeling nodig is.

David Weksel, directeur strategische groei voor Panduit: "Met deze geavanceerde technologie kunnen klanten met bestaande glasvezelbackbones van 100 Mbps of 1 Gbps hun prestaties tot 100x of beter upgraden, tegen een fractie van de installatietijd en -kosten van traditionele upgrades. Dit voorkomt de noodzaak om oude multimode glasvezels te vervangen door singlemode, waardoor investeringen in het netwerk veel langer worden beschermd."

www.cailabs.com