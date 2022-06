BMW digitaliseert alle fabrieken

De BMW Group is alle autofabrieken wereldwijd digitaal in kaart aan het brengen. In 2023 moet van alle fabrieken een digitale scan beschikbaar zijn. "Dit geeft ons geheel nieuwe mogelijkheden om zowel omvangrijke nieuwe planningen als kleinschaligere verbouwingen van bestaande opstellingen op een uiterst efficiënte, nauwkeurige en flexibele manier door te voeren", zegt Michele Melchiorre, hoofd Productiesysteem, Planning, Tool Shop, Plant Construction bij de BMW Group.

Behalve data science en kunstmatige intelligentie is virtuele planning een kernelement van digitalisering binnen de strategische visie op de BMW-productie: de BMW iFactory. Het doel is om de planning en simulatie van alle processen en het gehele productiesysteem 100 procent virtueel te maken. Virtualisatie tilt de planning voor alle processen naar een nieuw niveau, door samenwerking in real time mogelijk te maken tussen verschillende locaties en over verschillende tijdzones heen. "De Productieplanning kan het virtuele product in een vroeg stadium in de virtuele fabriek integreren. Dit vermindert de planningsinspanning en de kapitaaluitgaven en zorgt er tegelijkertijd voor dat de processen efficiënter en stabieler zijn tijdens de ramp-up."

Binnen en buiten

Voor volledig nieuwe toekomstige productieplannen maakt de BMW Group gebruik van de samenwerking met Nvidia en zijn Omniverse-softwareplatform. Het digitaliseren van de bestaande fabrieken gebeurt in samenwerking met NavVis uit München, dat wordt beschouwd als toonaangevend leverancier van technologie op het gebied van reality capture en digital twins.



Inmiddels zijn ongeveer 4 miljoen m2 binnenruimte en 9 miljoen m2 buitenruimte gescand met behulp van draagbare mobiele scansystemen en drone-systemen. Van de Amerikaanse fabriek in Spartanburg, de hoofdvestiging in München en de fabriek in Regensburg zijn er al digital twins. De fabrieken in Dingolfing, Leipzig en Tiexi in China zullen tegen september van dit jaar zijn vastgelegd. Tegen het voorjaar van 2023 zullen ook digitale gegevens beschikbaar zijn voor de abrieken in Mexico, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Dadong, China. Met het NavVis IVION Enterprise platform zal dan een digitaal beeld van de werkelijkheid worden gecreëerd uit de enorme datavolumes.