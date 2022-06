BASF bouwt fabriek voor recyclage van metalen uit accu’s

De Duitse chemiereus BASF gaat in Schwarzheide, Duitsland, een fabriek bouwen om ‘zwarte massa’ uit autoaccu’s te recupereren. Uit deze zwarte massa zal in een latere fase de metalen nikkel, mangaan, kobalt en lithium worden gewonnen.

In de fabriek wordt ‘black mass' geproduceerd uit gebruikte accu's. Dit is de eerste stap in het batterijrecyclingproces en is gebaseerd op mechanische behandeling van de batterijen. De geproduceerde zwarte massa bevat grote hoeveelheden van de belangrijkste metalen die worden gebruikt om CAM te produceren: lithium, nikkel, kobalt en mangaan.

De zwarte massa wordt de grondstof voor de hydrometallurgische raffinaderij voor batterijrecycling die BASF later wil bouwen. "Met de investering in een zwarte massafabriek voor batterijrecycling op commerciële schaal, zetten we de volgende stap om de volledige waardeketen voor batterijrecycling bij BASF tot stand te brengen. Dit stelt ons in staat om het end-to-end recyclingproces te optimaliseren en de CO 2 -voetafdruk te verkleinen", zegt president van de catalysts-divisie Peter Schuhmacher.

Hij vervolgt: "De gesloten kringloop van afgedankte batterijen tot CAM voor nieuwe batterijen, ondersteunt onze klanten in de gehele waardeketen van batterijen, vermindert de afhankelijkheid van gewonnen grondstoffen en maakt een circulaire economie mogelijk."

Recycling van batterijen is een belangrijke hefboom om de CO 2 -voetafdruk van elektrische voertuigen op batterijen te verkleinen en helpt te voldoen aan de ambitieuze, circulaire beleidsvereisten die worden verwacht in het kader van de voorgestelde EU-batterijverordening. Deze hebben betrekking op de recyclingefficiëntie van lithium-ionbatterijen, evenals de doelstellingen voor materiaalterugwinning en gerecycleerd gehalte voor nikkel, kobalt en lithium.

De investering in de nieuwe fabriek versterkt BASF's productie- en recyclinghub voor kathode-actieve materialen (CAM) in Schwarzheide. Het bedrijf koos de site omdat er veel EV-autofabrikanten en celproducenten gevestigd zijn. In 2024 wordt er gestart met de bouw van de nieuwe fabriek die 30 arbeidsplaatsen moet faciliteren.