Plant One Rotterdam sponsort Fieldlab Industrial Electrification

Fer Klinckhamers (CCO Plant One Rotterdam), Gabriël Tschin (managing director van Plant One Rotterdam) en Peter van Hooft (plaatsvervangend Directeur Fieldlab Industrial Electrification)

Plant One Rotterdam ondersteunt Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) financiëel. Het fieldlab, dat samenwerkt met nationale en internationale partners om industriële elektrificatie versneld in de praktijk te brengen, werd vorig jaar al gevestigd op het Plant One Rotterdam terrein.

In februari 2021 startte het Fieldlab met een Solution Center op de RDM-campus in Rotterdam om advies te geven aan bedrijven over financiering, regelgeving en het begeleiden van haalbaarheidsstudies. Sinds januari is het gevestigd op het terrein van Plant One Rotterdam. Hier kunnen technologieën namelijk op industrieel relevante schaal in een praktijkomgeving worden getest en naar een hoger TRL worden gebracht. Een pilot bij het Fieldlab helpt om te begrijpen hoe elektriciteit kan worden gebruikt voor de verduurzaming van specifieke industriële processen. Deze vorm van testen is interessant voor industriële eindgebruikers die nieuwe technologieën willen implementeren, maar ook voor technologieaanbieders die hun innovaties willen demonstreren.

FLIE en Plant One Rotterdam delen dezelfde ambities rondom de industriële energie- en materialentransitie. "Het netwerk en de aanwezige kennis vullen elkaar perfect aan", zegt Peter van Hooft, (plaatsvervangend Directeur FLIE). "Zo voorziet Plant One in de juiste infrastructuur en voorzieningen die nodig zijn voor de realisatie van de pilotprojecten. Zij bezitten aanvullende kennis en ervaring voor het opschalen van opstellingen en hebben een milieuvergunning voor breed scala aan innovaties. Tot slot is de centrale ligging in het Rotterdamse Haven & Industrieel Cluster een succesfactor.

"De samenwerking gaat overigens veel verder dan het beschikbaar stellen van ruimte en utilities. We zijn heel blij met de overkoepelende vergunning ,maar ook met de engineers van Plant One, die ervaren zijn in het bouwen van opstellingen. En de operators die de systemen straks gaan bedrijven."

Gabriël Tschin (managing director van Plant One Rotterdam) vult aan: "De activiteiten vanuit het Fieldlab Industrial Electrification zijn een mooie aanvulling op de onderwerpen waar we praktisch al aan werken. Denk aan circulariteit, verduurzaming of CO 2 -reductie. Het thema elektrificatie kunnen we samen nog beter op de kaart zetten. Wij zetten graag onze praktische aanpak en kunde in om dat doel te bereiken."

Vliegwielen, hybride boilers 'en nog zoveel meer'

In het FLIE komen drie typen technologieën te staan die passen bij het cluster en die in de praktijk gedemonstreerd kunnen worden. Het gaat daarbij om technieken op het gebied van industriële warmte, inpassing van groene waterstof en directe conversie van CO 2 , die allemaal gebruik maken van duurzame elektriciteit. Denk aan een vliegwiel dat zowel energie kan leveren als opvangen en opslaan. Of een hybride boiler, die stoom uit aardgas kan vervangen door stoom uit duurzame elektriciteit.

Het Fieldlab Industrial Electrification is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, FME, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter en TNO en wordt nauw ondersteund door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de EFRO-subsidie. Bedrijven en toeleveranciers die geïnteresseerd zijn of direct aan de slag willen met industriële elektrificatie of decarbonisatie kunnen contact opnemen via info@flie.nl. Meer informatie is te vinden op de website: www.flie.nl.