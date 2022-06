Altair acquireert Concept Engineering vanwege aanbod elektronisch systeemontwerp

Altair heeft Concept Engineering overgenomen, leverancier van visualisatiesoftware voor het ontwerpen van elektronische systemen. Zo kunnen klanten complexe elektrische en elektronische systemen sneller ontwikkelen, produceren en servicen.

Concept Engineering (Freiburg, DE) levert een softwareplatform voor het automatisch genereren van schema's, het visualiseren van elektronische circuits en kabels en het oplossen van ontwerpfouten. De software wordt geïntegreerd met Altair's aanbod voor Electronic System Design via het Altair Units-licentiemodel en is leverbaar als een stand-alone oplossing en geïntegreerd in 40 OEM-en CAD-tools voor ontwerpautomatisering (EDA). Daarmee biedt het bedrijf volgens Altair geavanceerde debugging-functies, waarmee ontwikkelingsteams maanden aan engineeringtijd kunnen besparen. Concept Engineering heeft klanten in drie marktsegmenten:

Halfgeleiderindustrie - Concept Engineering biedt innovatieve debug-oplossingen voor elektronisch ontwerpen, waardoor de kwaliteit van halfgeleiders en hun time-to-market worden verbeterd. Deze oplossingen bevatten functies voor elektronische systemen, register transfer level (RTL), gate en abstracties van transistorontwerpen, voor zowel analoge als digitale toepassingen.

EDA- en CAD-toolontwikkeling - Concept Engineering's aanbod voor het automatisch genereren van schema's en visualiseren van elektronische ontwerpen helpt ontwikkelaars van software bij het maken van geavanceerde high-performance debugcockpits. Tevens verkorten ze de ontwikkelingscycli van softwaretools, verlagen ze de ontwikkelings- en onderhoudskosten en verhogen ze de productkwaliteit van EDA-tools.

Bedrijven die complexe elektronische systemen ontwikkelen - Concept Engineering levert software voor het visualiseren van elektronische circuits, kabelbomen en -componenten. Daarmee kunnen bedrijven die geavanceerde debugging- en visualisatiemethoden nodig hebben bij hun productontwikkeling en het onderhoud na de productie zowel sneller als betrouwbaarder ontwerpen. Dat zijn vooral bedrijven in de automobielindustrie, lucht- & ruimtevaart, maakindustrie, medische sector, transport & logistiek, bouw en landbouw.

"Concept Engineering's geavanceerde, reactieve visualisatietechnologie is een ‘best-in-class' oplossing om organisaties te helpen hun ontwerpen te versnellen waaraan specifieke eisen worden gesteld met betrekking tot de architectuur en servicebehoeften," zegt James Scapa, oprichter en CEO van Altair. "De integratie van deze technologie in ons aanbod voor elektronisch systeemontwerp biedt onze klanten uitgebreide en snelle visuele weergaven van complexe systeemmodellen en debug-functionaliteit voor elektronische systemen."

"Met ruim 30 jaar ervaring zijn we er trots op dat we tools en technologieën hebben gebouwd die ontwerpers en engineers helpen om hun elektronische ontwerpen makkelijker te begrijpen, te debuggen, te optimaliseren en te documenteren", zegt Gerhard Angst, president en CEO van Concept Engineering. "Deel uitmaken van het Altair-ecosysteem verbetert de toegang tot onze tools, in een tijd waarin de complexiteit rond elektronische systemen groter is dan ooit. We kijken er ook naar uit om de langdurige partnerschappen met onze OEM-klanten voort te zetten."