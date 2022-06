Kalpana Systems bouwt machine voor roll-to-roll Spatial ALD

Kalpana Systems gebruikt Atomic Layer Deposition (ALD) om functionele coatings van slechts enkele atomen dik aan te brengen op flexibele substraten. Dit was tot voor kort alleen mogelijk met lage doorloopsnelheden. Kalpana ontwikkelt echter een machine die snel hoge volumes van Spatial ALD kan realiseren.

"Door het economisch rendabel maken van dit proces zorgt Kalpana ervoor dat batterijen een dubbele laadsnelheid kunnen krijgen en flexibele zonnecellen goedkoper, lichter en efficiënter worden. Daarmee betekent de technologie een revolutie voor batterijen en zonnecellen wereldwijd en een cruciale stap in de energietransitie", zo menen proof-of-conceptfonds Uniiq en een kleine groep private investeerders. Zij hebben het bedrijf 550.000 euro toegekend om de eerste prototypes van de roll-to-roll Spatial ALD machine te gaan ontwerpen en bouwen.

ALD biedt producenten de mogelijkheid om functionele lagen te creëren van slechts een enkele atoomdikte met een perfecte dekking. Bij toepassingen waar een perfecte dekking zonder defecten belangrijk is voor de werking van het flexibele product, maar een dunne laag leidt tot betere prestaties, biedt ALD een van de beste oplossingen. Tot nu toe was grootschalige toepassing echter nog niet economisch rendabel, door lage doorloopsnelheden. ALD wordt dus met name ingezet voor zeer hoogwaardige toepassingen, zoals in de semi-conductorindustrie. De roll-to-roll machines van Kalpana maken deze technologie wel economisch rendabel. Daardoor kan men nu bij batterijen een dubbele laadsnelheid en capaciteit realiseren en worden flexibele zonnecellen goedkoper, lichter en efficiënter. Dit zijn ontwikkelingen die een volgende generatie energietechnologieën kunnen kickstarten.

Hoog-volume Spatial Atomic Layer Deposition

Door een slimme innovatie van het transportsysteem van het flexibele substraat, kan er met de machine van Kalpana Systems continue productie worden toegepast op hoge snelheden, waardoor de kosten per vierkante meter laagje radicaal dalen. Het ontwerp zorgt ervoor dat de machine geïntegreerd kan worden in productielijnen van fabrikanten. Daardoor is het voor een breed aantal toepassingen inzetbaar. Kalpana Systems wil bedrijven helpen om de bewezen toepassingen van ALD schaalbaar en rendabel in productieprocessen te integreren.



Diederick Spee, Co-Founder van Kalpana Technologies: "Het Kalpana team heeft ruime ervaring in de machinebouw. We hebben aan den lijve ondervonden welke beperkingen ALD voor flexibele applicaties nu nog steeds kent en hoe lastig het is deze beperkingen weg te nemen. We zijn ervan overtuigd dat onze technologie voor snellere adoptie van ALD gaat zorgen onder producenten van energietechnologieën zoals batterijen en zonnepanelen. We zijn dankbaar voor de investering die UNIIQ met de co-investeerders doet. Deze investering stelt ons in staat om toe te werken naar een werkend prototype om zo potentiële klanten te overtuigen. We willen dan ook vragen om bedrijven die ALD in het verleden hebben overwogen, contact met ons op te nemen. De ‘traditionele' bezwaren om ALD te gebruiken nemen wij namelijk weg."