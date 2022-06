CadCorner & GPO Solutions worden Innoptus

Twee bedrijven die digitale oplossingen voor de maakindustrie ontwikkelen - CadCorner uit Sint-Eloois-Winkel (BE) en GPO Solutions uit Breda (NL) - gaan voortaan als Innoptus door het leven.

"Dit is een versterking van onze samenwerking en een nieuwe stap in onze verdere professionalisering", stelt Xavier Werbrouck, CEO van de 4Itego Group.

CadCorner werd in 2011 opgericht door Werbrouck en GPO Solutions in 1993 door Guy van Kooyk en Peter Meijnhardt. Beide bedrijven opereren sinds 2017 als één team en maken deel uit van de 4Itego Group, die in 2020 ook Infinite Simulation Systems overnam.

De voorbije jaren werkten de teams van CadCorner en GPO Solutions al nauw met elkaar samen. Dat wordt nu bestendigd in een versterkt samenwerkingsverband en met de nieuwe naam. Robin van Raak, sales director van de 4Itego Group: "We zullen de interne kennisuitwisseling verder bevorderen en processen meer op elkaar afstemmen. Dat moet uiteindelijk tot een betere dienstverlening leiden. Tot slot moet de nieuwe naam ook onze ambities in de verf zetten."

Zo wil Innoptus met hulp van zusterbedrijf Infinite de komende vier jaar een double digit groei noteren. "Sinds 2017 is onze omzet, onder meer dankzij een breder productfolio, meer dan verdrievoudigd. Op dat pad willen we nu verder gaan, maar dat kan alleen met de juiste mensen aan boord. Tegen eind dit jaar moeten we daarom de meeste vacatures ingevuld zien te krijgen. Het enige wat ontbrak in onze employer branding strategie was nog een sprankelende naam, maar die is er nu."