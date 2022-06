Demcon neemt fluid handler Convergence Industry over

Technologie- ontwikkelaar en -producent Demcon heeft Convergence Industry overgenomen. Bedoeling is de ontwikkelaar van maatwerksystemen voor vloeistoffen en gassen verder te laten groeien met de ontwikkeling van high-tech systemen voor fluid handling. Met Convergence’s expertise van microfluïdica versterkt Demcon zich in energietechnologie en life sciences & health.

In 2010 startte Convergence Industry in Enschede als spin-off van de Universiteit Twente (UT) met de ontwikkeling van testsystemen voor vloeistoffen en gassen. De eerste toepassing lag in membraanfiltratie voor bijvoorbeeld waterzuivering. Convergence bouwde destijds testsystemen voor het karakteriseren van membranen. Andere toepassingen liggen in gasscheidingsinstallaties, lektesters, doseermachines en kleine pilot-procesinstallaties.

Het bedrijf heeft in de loop der jaren tal van complexe testoplossingen ontwikkeld. "Vaak kleinschalige systemen", vertelt oprichter en CTO Felix Broens. "In 12 jaar zijn wij uitgegroeid tot een specialist in precisie fluid handling. We hebben veel domeinkennis vergaard en expertise opgebouwd in de vereiste regelgeving; denk aan CE-certificering, explosieveiligheid en hygiënisch ontwerp voor de foodsector. Onze apparaten worden vooral gebruikt in laboratoria, ook voor wetenschappelijk onderzoek of medische diagnostiek, en daarnaast in installaties en fabrieken. We hebben daarvoor een mooi internationaal klantenbestand." De apparaten van Convergence onderscheiden zich door hun design en bedieningsgemak. Het bedrijf telt zo'n veertig medewerkers en heeft naast Enschede sinds drie jaar ook een locatie in Delft.



Broens was al enkele jaren op zoek naar een partner om het bedrijf verder te laten groeien. "Voor productontwikkeling heeft ons relatief kleine team niet alle expertises en competenties in huis. We merkten dat klanten meer volume en ontwikkelkracht van ons verwachtten." Op projectbasis werkte Convergence daarom al samen met Demcon. "De eerste keer was zeven jaar geleden voor een grote opdracht van een medisch-technologisch bedrijf. Wij hebben nog een functioneel model voor een testapparaat gemaakt en Demcon heeft dat toen verder uitgewerkt. Wij hadden er destijds de menskracht niet voor en ook ontbrak de benodigde ISO-certificering. Enkele gezamenlijke projecten verder zijn we in gesprek gegaan, met als uitkomst dat Convergence is toegevoegd aan de Demcon groep."

Complementair

De ondernemingen zijn complementair, verklaart Edwin Gerritsen, business developer bij Demcon. "In gezamenlijke projecten hebben we Convergence leren kennen als een zeer competente partij voor fluid handling. Wij ontwikkelen bijvoorbeeld technologie voor in-vitro diagnostiek, om patiënten snel en efficiënt ter plekke te kunnen testen. Zij kunnen daarvoor hun kennis van microfluïdische testsystemen inbrengen. Omgekeerd, met de expertise en faciliteiten van Demcon production, stellen wij Convergence in staat om grotere serie-opdrachten aan te nemen. Samen kunnen we grote projecten voor ontwikkeling van maatwerksystemen uitvoeren en met een totaalpakket klanten efficiënter bedienen. En bij hun internationale klanten liggen ook kansen voor ons."