Dubbele award voor de onderwatertechnologie van Bosch Rexroth

De Subsea Valve Actuator SVA R2 heeft de ‘Spotlight On New Technology Award’ van de Offshore Technology Conference (OTC 2022) ontvangen. Bovendien is de elektrische Subsea Valve Actuator onderscheiden met de German Innovation Award 2022 in de categorie ‘Excellence in Business to Business-Machines and Engineering’.

Beide jury's zien de Subsea Valve Actuator SVA R2 als een baanbrekende innovatie en sprong voorwaarts in het minimaliseren van de CO 2 voetafdruk van onderzeese olie- en gasproductie. Het product kan de momenteel gebruikte hydrauliek volledig vervangen, waardoor de energie-efficiëntie toeneemt en de milieurisico's voor gevoelige onderzeese ecosystemen afnemen.



De SVA R2 heeft soortgelijke afmetingen als een hydraulische cilinder en biedt in de praktijk bewezen veiligheid, open interfaces en laagspanningsvoeding. De SVA R2 is gekwalificeerd voor een waterdiepte tot 4.000 m en verlaagt de CAPEX en OPEX in bestaande en nieuwe onderzeese installaties.

Volgens de jury van de German Innovation Award 2022 levert het product een belangrijke bijdrage aan een klimaatvriendelijkere werking van geïnstalleerde onderzeese systemen en de opschaling van innovatieve concepten voor de energietransitie.

Energieverbruik verminderen

De elektrische SVA R2 gaat het verschil maken door het energieverbruik van onderzeese installaties aanzienlijk te verminderen, daarvan is de jury van de Spotlight On New Technology Award overtuigd. De actuator kan kilometers hydraulische leidingen en het hydraulische aggregaat aan boord volledig vervangen. De SVA R2 bedient kleine afsluiters met slechts 24 V DC volgens de Subsea Instrumentation Interface Standardization (SIIS) Level 2 elektrische interface. De SVA R2 levert een koppel van 225 Nm met slechts 36 W, wat in overeenstemming is met het onderzeese elektriciteitsnet voor sensoren en maakt het mogelijk dat 4 actuatoren werken op één enkele voedingslijn van 96 W. Bosch Rexroth maakt gebruik van beproefde mechanische veren zonder elektrische batterijen. Door gebruik te maken van betrouwbare industriële alsmede automotive componenten is de SVA R2 ontworpen voor een productieve levensduur van 25 jaar.

Minimale impact op milieu

Om de toepassing tot 4.000 m waterdiepte te verifiëren, werden duurtesten uitgevoerd in een hyperbare drukkamer met veel meer belastingcycli dan vereist voor de TRL 4 kwalificatie volgens API 17. De eerste proeftoepassingen in onderzeese apparatuur beginnen in het derde kwartaal van 2022. Gezien het potentieel om dit principe op te schalen naar alle maten en types onderzeese afsluiters is deze technologie een belangrijke mijlpaal. Het maakt de voltooiing van de ALL-SUBSEA FACTORY mogelijk. Bovendien helpt het de offshore-industrie om op betrouwbare wijze energie te leveren. Met minimale impact op het milieu: voor een CO2-arme toekomst. Bovendien is de SVA R2 geschikt voor andere toepassingen zowel onder als boven water, zoals groene waterstofproductie, CO2-opslag en algemene toepassingen in de procesindustrie.