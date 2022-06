Sneak preview: wat biedt de Wots?

De beursvloer is weer opgedeeld in vijf werelden.

Een Waterstofplein met H2-demonstrator; Xpeditions (onder meer over veiligheid); Parrot de elektronica-beursgadget; seminars (onder meer over industrial cyber security); en een satellietdiscussie met CEO’s, over ‘alles wat nu speelt’. Daarmee wil FHI 22.000 bezoekers naar de World of Technology & Science (Wots) trekken. Onder andere…

... want er komen ook bijzondere seminars:

• Intel, TSMC en imec gaan dinsdagmiddag vertellen over hoe semicon-industrie functioneert en wat de ontwikkelingen zijn;

• Woensdag gaat het over kernenergie. Jan van Cappelle van Stichting KernVisie licht de werking van kerncentrales toe. Daarnaast wordt inspectie besproken door Jan-Willem Spoelstra van NRG en zal Jan Leen Kloosterman van TU Delft ingaan op de volgende generatie kerncentrales;

• Donderdag ligt de focus op de Covid-tijd. Hoe zijn experts omgegaan met crisismomenten in de zorg, door productie, met coronatesten en in de ontwikkeling van vaccins? Hoe kunnen lessen uit deze tijd gebruikt worden in de toekomst?

• Vrijdag = robotdag. Onderzoekers van MIT/Stanford vertellen over hun onderzoek naar de impact van robotisering op economie en arbeidsmarkt. Een wetenschapper van de WUR geeft een beeld van de impact van de natuur op het ontwerp van technologie (biomimetics) en hij gaat specifiek in op ‘leren van de grip van kikkers'. Daarnaast demonstreren technisch deskundigen van Moba en Marel het belang van robotica voor hun bedrijf en hun klanten.

"De technologische deskundigheid achter de actualiteit wordt getoond op de beursvloer en in de seminars en we proberen om een programma samen te stellen dat interessant genoeg is voor National Geographic", zei beursdirecteur Paul Petersen vorige week tijdens de kick-off voor exposanten. "Gewoon goed, diep en wetenschappelijk. En wegblijven van politiek - en zeker van stemmingmakerij."

De Wots vindt plaats van 27 tot en met 30 september in de Jaarbeurs in Utrecht. De beurs wordt met 400 exposanten wat kleiner dan voorheen, maar zal naar verwachting nog altijd 20.000 tot 22.000 bezoekers trekken.