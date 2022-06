Altair breidt mogelijkheden Additive Manufacturing uit met overname van Gen3D

Altair heeft Gen3D overgenomen, een startup van de University of Bath (VK). Gen3D is een pionier die de impliciete geometriemethode implementeert voor het beschrijven van zeer complexe geometrieën zoals roosterstructuren in Additive Manufacturing.

De technologie van Gen3D maakt gebruik van impliciete modelleringstechnieken van de volgende generatie om snel complexe geometrie te creëren die niet praktisch is met solide benaderingen van traditionele grensweergave (BREP). Hierdoor kunnen componenten eenvoudig worden ontworpen door de functionele vereisten voor het onderdeel te specificeren (belastingen, gaten voor bevestigingen, afschermingszones, kanalen voor vloeistofstroom enz.). Bovendien filtert de technologie automatisch componentgeometrieën uit die waarschijnlijk downstream fabricageproblemen veroorzaken.

Gen3D's generatieve ontwerptool stelt ingenieurs in staat om snel complexe ontwerpen te maken en tegelijkertijd het risico op in-print fouten te minimaliseren. Het wordt gebruikt door ontwerpingenieurs voor toepassingen zoals energieabsorptie, warmteoverdracht, filtratie en andere in sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie, productie, medisch en energie.

"Naast een krachtige technologie die organisaties helpt bij het omgaan met de uitdagingen van ontwerp voor additieve productie, brengt het Gen3D-team diepgaande kennis en ervaring van de industrie in geavanceerde additieve ontwerptechnieken zoals generatief ontwerp, topologie-optimalisatie en het genereren van roosterstructuren", zegt James Scapa, algemeen directeur van Altair.

De technologie zal worden geïntegreerd in Altair Inspire, een familie van softwareproducten die simulatiegestuurd ontwerp mogelijk maakt gedurende de gehele levenscyclus van productontwikkeling, van concept tot realiteit. Als de Inspire-technologie vroeg in het ontwerpproces wordt gebruikt, kunnen ontwerpen worden gemaakt die zijn gericht op zowel prestaties als maakbaarheid, en kunnen gebruikers hoogwaardige producten verkennen, ontwikkelen en produceren in één intuïtieve ontwikkelomgeving.