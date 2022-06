Karbon 800 rugged computer van OnLogic wint Vision Systems Design Innovators Award

OnLogic is bij de Vision Systems Design 2022 Innovators Awards in de prijzen gevallen in de categorie Machine Vision. De rugged computers uit de Karbon 800-serie van de fabrikant van industriële computerhardware kregen de Silver Innovators Award.

De Karbon 800-serie van OnLogic is ontworpen voor Industry 4.0- en industriële IoT-toepassingen die krachtige computers vereisen in uitdagende omgevingen of op afgelegen locaties. De Karbon 800 systemen worden aangedreven door Intel's nieuwste 12e generatie processoren, voorheen Alder Lake genoemd.



"We waarderen het enorm dat de Karbon 800 geroemd wordt en dat hij ontwikkelaars kan helpen bij de innovatie van nieuwe machine vision-oplossingen", zegt Kim Wasserman, Director of Product Management bij OnLogic. "We hebben ons gefocust op functies en uitbreidingsopties die het grote scala van oplossingen ondersteunen die door onze klanten met behulp van onze rugged computers worden gebouwd. Hiertoe behoren onder andere de PCIe Gen 4.0-uitbreiding voor de nieuwste GPU's en nieuwe I/O-opties, zoals 10GbE en M12 LAN. We werken ook aan aanvullende configuraties die binnenkort worden gelanceerd, waaronder een RAID-array met grote capaciteit. De hedendaagse machine vision-projecten zijn allemaal uniek. Flexibiliteit van de configuratie was daarom essentieel bij de ontwikkeling van de Karbon 800-serie."

Karbon 800-modellen

Elk model in de Karbon 800-serie kan worden geconfigureerd tot een maximaal 16-core Intel Core i9-processor en 64 GB DDR4 RAM-geheugen. Dit laatste wordt zowel in EEC als non-EEC ondersteund. Er is een groot scala van opslag- en uitbreidingsmogelijkheden, waaronder enkele en dubbele PCIe 4.0-slots. Naast PCIe kan de unieke ModBay-uitbreidingstechnologie van OnLogic ook worden gebruikt om verschillende connectiviteits- en opslagopties toe te voegen, zoals maximaal 22 LAN-poorten of 30 USB 3-poorten.

Over de award

Het Vision Systems Design Innovators Awards-programma beoordeelt en erkent de meest innovatieve producten en diensten in de vision- en beeldverwerkingssector. Bij de beoordeling van de 2022 Innovators Awards worden de volgende criteria gehanteerd: originaliteit; innovatie; impact op ontwerpers, systeemintegrators en eindgebruikers; tegemoetkoming aan een nog niet ingevulde behoefte op de markt; gebruikmaking van een nieuwe technologie en verhoging van productiviteit. De jury bestaat uit ervaren en gewaardeerde systeemintegrators- en eindgebruikers.