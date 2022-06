Etteplan neemt DDCom over

Etteplan neemt DDCom uit Eindhoven over. De klanten van DDCom zitten in de automobiel-, hightech-, med-tech- en productindustrie, denk aan DAF Trucks, ASML, VDL, Philips en Shimano. "Door de overname versterkt Etteplan haar vermogen om technische documentatie- oplossingen en -diensten in Nederland te leveren. De overname is ook een voortzetting van investeringen in digitalisering en technische documentatie die Etteplan de afgelopen jaren heeft gedaan", zegt Mikael Vatn, senior vice president, Technical Documentations Solutions bij Etteplan.

"Animatie en visualisatie van informatie is iets waar onze klanten om vragen. We zijn blij dat we dat kunnen bieden in de hele productlevenscyclus van R&D en assemblage tot training, installatie en serviceonderhoud. De diensten van DDCom vullen ons aanbod op een zeer goede manier aan en ik heet het personeel van DDCom van harte welkom om zich bij Etteplan aan te sluiten", aldus Guido Abbenhuis, directeur Central Europe Technical Documentation Solutions bij Etteplan.



"We sluiten ons graag aan bij Etteplan. Hun wereldwijd opererende klanten, brede serviceaanbod en vastberadenheid voor het ontwikkelen van technische documentatieoplossingen van wereldklasse maken het een perfecte thuisbasis voor onze specialisten en bieden hen meerdere mogelijkheden voor professionele ontwikkeling in de toekomst", zegt Frank Cock, eigenaar van DDCom.



Na de overname heeft Etteplan in Nederland ruim 200 mensen in dienst op zes locaties. Etteplan begon zijn activiteiten in Nederland in 2012 door de overname van de technische documentatieactiviteiten van Tedopres. In 2019 heeft Etteplan haar aanwezigheid versterkt door de overname van de technische documentatiespecialist Triview Technical Communication en breidde in 2020 haar Nederlandse activiteiten uit naar Engineering Solutions door de overname van Tegema, een productiesysteemintegrator gespecialiseerd in op maat gemaakte precisiemechanica en mechatronica.