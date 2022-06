Nieuwe directie Bosch Rexroth in Nederland

Nu per 1 juni 2022 de ‘large projects’-activiteiten van Bosch Rexroth in Boxtel zijn verkocht en definitief overdragen aan de Van Halteren Groep, vormen Arjan Coppens als algemeen directeur en Sergej Bender als financieel directeur de ‘nieuwe directie’ van Bosch Rexroth in Boxtel.

Coppens is een bekende naam en al jaren verantwoordelijk voor de verkoop op de Nederlandse markt. Bender is al jaren werkzaam binnen de Bosch Groep en werkt sinds 2021 als financieel verantwoordelijke voor Rexroth in Nederland. "Ik vertrouw volledig op de jarenlange kennis en kunde van onze medewerkers. Met de nieuwe compacte organisatie zijn we flexibel en wendbaar. Samen kunnen we alle uitdagingen aan", aldus Coppens. Beide directieleden kijken uit naar het nieuwe tijdperk en zien de toekomst ronduit zonnig in.



De nationale verkoop- en serviceorganisatie van Bosch Rexroth gaat verder als zelfstandige organisatie. De organisatie blijft zich richten op aandrijftechniek voor industriële en mobiele markten en fabrieksautomatisering in Nederland, als onderdeel van de Bosch Groep. Als specialist in aandrijven en besturen focust Rexroth zich in de toekomst naast het leveren van componenten op de complete engineering-to-order. Daarbij gaat het om het ontwikkelen, bouwen en in bedrijfstellen van aandrijf- en besturingssystemen en projecten in samenwerking met de klant.