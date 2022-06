Innovatie centraal op TechniShow 2022

Tijdens TechniShow staat de innovatiekracht van de sector centraal. De sector moet innoveren om wereldwijd een belangrijke speler te blijven. De deelnemers aan de TechniShow onderstrepen het belang van innoveren en laten het nieuwste aanbod zien, tonen hun innovaties en lichten deze toe tijdens de beurs. Hieronder komen twee van hen aan het woord.

"Digitaliseren en innoveren in de maakindustrie is cruciaal voor de toekomst van Nederland", zegt Mark Courage, Director Smart Industry bij TNO. Courage is één van de sprekers in het programma van het Innovatietheater op Eesf Maakindustrie waar de TechniShow bezoekers ook gratis aan deel kunnen nemen. "Het digitaliseren en het toepassen van vernieuwende productietechnologie, ook wel Smart Industry genoemd, is essentieel voor de Nederlandse maakindustrie om wereldwijd een belangrijke speler te blijven. Het behoud van die rol vraagt om een transitie naar het meest duurzame, flexibele en digitaal best verbonden productienetwerk. Met als extra winst een groter concurrentievermogen en hogere werkgelegenheid met een hoge arbeidsproductiviteit ten tijde van arbeidskrapte en toegenomen productiesoevereiniteit."



Eddo Cammeraat van deelnemer Laagland: "TechniShow 2022 zal een andere beurs worden dan die we tot nu toe gehad hebben. Deze editie zal kort na de zomervakantie en een week voor de AMB plaatsvinden en dat geeft de nodige logistieke uitdagingen om aan machines en apparatuur te komen. Toch zal Laagland vol enthousiasme deelnemen en de nodige noviteiten demonstreren, omdat we zeker voldoende en geïnteresseerde bezoekers verwachten. We gaan er dus een gezellige en interessante Summer Party van maken!"



TechniShow vindt plaats van 30 augustus tot en met 2 september 2022.