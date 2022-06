Erik Spijkerman nieuwe directeur Gunneman

Erik Spijkerman (rechts) wordt welkom geheten door Albert voor ’t Hekke.

Erik Spijkerman is in dienst getreden als directeur bij Gunneman (Hattem) en zusterbedrijf Poplight Den Bosch. Met deze benoeming neemt hij de directietaken over van de huidige algemeen directeur, Albert voor ’t Hekke, die eigenaar is van de Gunneman Groep bestaande uit Gunneman, Poplight en Triolight. Spijkerman is sinds 1986 werkzaam in de elektrotechnische branche. De laatste 20 jaar werkte hij als Marketing Directeur bij Koninklijke Oosterberg.



Spijkerman: "In mijn beginjaren bij Oosterberg heb ik met alle facetten van de bedrijfsvoering te maken gehad. Nieuwe vestigingen zoeken en opbouwen en nieuwe klant -en inkoopgroepen binnenhalen. Van spraakmakende beurzen en events organiseren tot verantwoordelijk zijn voor het geweldige jubileumjaar in 2018. Hierbij was ik ook volledig betrokken bij alle voorbereidingen rondom het behalen van het predicaat Koninklijk. Ik kijk er enorm naar uit om mijn ervaring mee te nemen naar Gunneman en deze specifieke markt nog beter te leren kennen."



Voor 't Hekke is CEO van de Gunneman Group. "Erik Spijkerman ken ik al jaren en we hebben in de jaren '90 lang intensief en succesvol samengewerkt. Erik beschikt over de juiste eigenschappen en ervaring om onze organisatie de komende jaren verder uit te bouwen en te helpen onze groeiambities te realiseren. Zijn ruime en brede ervaring zijn zeer welkom bij Gunneman."