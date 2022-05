Sumitomo Cyclo Drive Duitsland wint de Hermes Award 2022

Sumitomo Cyclo Drive Germany heeft de Hermes Award 2022 gewonnen voor zijn volledig geïntegreerde aandrijfsysteem voor robottoepassingen en automatiserings- technologie.

De jury onder voorzitterschap van Prof. Dr.-Ing. Reimund Neugebauer, voorzitter van de Fraunhofer-Gesellschaft, bekroond met 'een product dat bij uitstek geschikt is voor toepassingen in de snelgroeiende roboticamarkt'. Het bekroonde Tuaka-product is een volledig geïntegreerde aandrijving. Nieuw zijn de tandwielkast, de motor en de bestuurder met veiligheidsfuncties. Dankzij de sensortechnologie en het warmtebeheer van het product is het geschikt voor zeer nauwkeurige, gevoelige toepassingen in servicerobotica en voor interactie met mensen. Het modulaire concept en de modulaire systemen maken een toepassingsspecifieke configuratie van de benodigde hardware mogelijk.

Neugebauer: "Sumitomo Cyclo Drive Germany is een terechte winnaar van de Hermes Award. Hun Tuaka-product demonstreert op indrukwekkende wijze zijn innovatieve kracht. Deze oplossing is niet alleen technologisch indrukwekkend: de volledig geïntegreerde aandrijving voor robottoepassingen en automatiseringstechnologie is geschikt voor hoge precisie, gevoelige toepassingen in servicerobotica en voor interactie met mensen. Bovendien maken het modulaire concept en de bouwsteensystemen het mogelijk om de benodigde hardware te configureren voor de specifieke toepassing."

De Hermes AwardD is de internationale technologieprijs van de Hannover Messe. Alle deelnemende bedrijven en instellingen komen in aanmerking voor deelname en de prijs gaat naar degene wiens product of oplossing een bijzonder hoge mate van technologische innovatie vertoont.