Het idee voor het beursgadget WoTS parrot werd geboren in de aanloop naar WoTS 2020. Na een brainstorm met betrokken deelnemers werd het idee van ontwikkelaar Dekimo gekozen; een voice-recorder in de vorm van een papegaai. Het gadget neemt stemmen op en kan deze in een aantal grappige vervormde varianten afspelen. Nadat de beurs WoTS in 2020 geen doorgang kon vinden is het project verder door ontwikkeld tot de ‘E&A parrot’. Nadat deze beurs ook nog net te vroeg kwam, is de WoTS parrot terug van weggeweest en volgend jaar vastberaden om op de beurs te verschijnen.

De WoTS parrot is een ‘voice recording device' in de vorm van een papegaai met een ingebouwde microfoon die een regel tekst opneemt van een aantal seconden. De ingebouwde microcontroller vervormt deze met behulp van een aantal leuke special effects en speelt de ingesproken tekst af door de ingebouwde luidspreker. Het beursgadget verschijnt in een gelimiteerde oplage van 1.500 stuks. Na het uitvoeren van een aantal stappen op de beursvloer, van het verzamelen van componenten tot het unlocken van special effects, is de Parrot compleet en klaar voor gebruik.

Dekimo - Leuven ontwikkelde en maakte de functionele layout van de E&A Parrot. Saar Drimer van Eurocircuits nam de artistieke voorkant van de PCB voor zijn rekening als ontwikkelaar. Daarnaast produceert Eurocircuits de prototypes en de series PCB. A1 Electronics bestukt de PCB's voor aanvang van de beurs. Naast deze betrokken deelnemers zijn er nog 18 bedrijven betrokken bij dit project in de vorm van componentensponsoring, het uitvoeren van diverse testen of als financiële sponsor. Dit toont wederom aan dat het met de samenwerking tussen de Industriële Elektronica leden wel goed zit.

Wie deel wil uitmaken van dit project kan contact opnemen met Melvin Brink.