Recordomzet voor Pilz in boekjaar 2021

De Pilz-groep heeft in het boekjaar 2021 een recordomzet behaald van 348,4 miljoen euro. Daarmee overtreft het familiebedrijf na de wereldwijde economische crisis, de cyberaanval en de coronapandemie en ondanks aanhoudende tekorten de omzet van 2018, het jaar voor de crisis, en groeit het weer. Het bedrijf verwacht dat 2022 een uitdagend jaar gaat worden, maar ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

De omzet, die 21,7 procent hoger ligt dan in het voorgaande jaar, is de hoogste die Pilz tot op heden heeft geboekt. Ondanks het vooral sinds de zomer merkbare tekort aan materiaal en vrachtcapaciteit kon Pilz de levering van componenten aan alle productievestigingen waarborgen en met 2,4 miljoen apparaten meer produceren als nooit tevoren.



"De afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest voor ons. Hierin zijn alle Pilz-medewerkers wereldwijd elke dag opnieuw op de proef gesteld. Het resultaat voor 2021 is een bevestiging dat onze inspanningen de moeite waard zijn. We zijn samen op koers gebleven. Daarvoor zijn mijn broer en ik erg dankbaar", aldus Susanne Kunschert, beherend vennoot van Pilz GmbH & Co. KG. "Pilz is niet alleen op de proef gesteld door de crisis, maar ook sterker uit deze periode gekomen. Dit hebben we aan de onvermoeibaarheid, flexibiliteit en vooral innovatiekracht van onze medewerkers te danken."

Meer personeel in 2022

Het aantal medewerkers daalde wereldwijd beperkt van 2.366 op 31 december 2020 naar 2.335 op 31 december 2021. Ook in Duitsland nam het aantal medewerkers lichtjes af: van 1.012 in 2020 naar 993 in 2021 (-1,9 procent). Gedwongen ontslagen vanwege de wereldwijde economische crisis konden worden voorkomen. Het familiebedrijf wil in 2022 weer extra medewerkers in dienst nemen en blijft vasthouden aan de eigen opleiding: in 2021 zijn 14 nieuwe leerlingen op het hoofdkantoor begonnen, waaronder zes studenten van de Duale Hochschule Baden-Württemberg.

R&D-focus op security

Pilz zet zijn uitgebreide en intensieve onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voort en breidt zo zijn technisch leiderschap uit. Aan het einde van het jaar werkte wereldwijd bijna 21 procent van het totale aantal medewerkers op de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling. Inhoudelijk legt Pilz bij zijn ontwikkelingsactiviteiten de focus op het thema Security.



"Wij kijken als fabrikant van veilige automatiseringsoplossingen zowel naar safety- als industrial security-aspecten", aldus Thomas Pilz, beherend vennoot. Daarom heeft het bedrijf zijn al ‘veilige' ontwikkelingsprocessen uitgebreid: TÜV Süd heeft de productontwikkeling van Pilz volgens de industrial security-norm IEC 62443-4-1 gecertificeerd. Pilz ziet verder groeipotentieel in de spoorwegtechniek . Daarvoor heeft het bedrijf een eigen bedrijfsonderdeel ‘Railway" opgericht. Het bundelt de wereldwijde activiteiten van Pilz om het aanbod voor de spoorwegbranche met haar specifieke eisen strategisch verder te ontwikkelen.

Vertrouwen in de toekomst

Pilz verwacht dat 2022 opnieuw een uitdagend jaar wordt. Weliswaar ligt het aantal nieuwe orders tot nu toe nog steeds op recordniveau, maar toch blijft het heel lastig om elektronische componenten, metalen en kunststofgranulaten te krijgen. Bovendien zijn er gezien de oorlog in Oekraïne nieuwe kostenstijgingen van grondstoffen en materialen te verwachten. Susanne Kunschert: "We blijven in de crisismodus. Het Pilz-team blijft wereldwijd één front vormen en we willen voor elkaar en met elkaar voor onze klanten blijven werken. De relaties met onze klanten en zakenpartners geven ons daarbij extra kracht. We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet."