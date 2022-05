Ronald Elbers 25 jaar aan het roer van VSE Industrial Automation

Ronald Elbers is precies 25 jaar directeur-eigenaar van VSE Industrial Automation in Schoonhoven. Op 19 mei 1997 nam hij Van Schelven Elektrotechniek (VSE) in Schoonhoven over en transformeerde het installatiebedrijf tot een industrieel automatiseerder en motion control specialist.

VSE Industrial Automation werkt aan optimale integratie van mechanica, elektronica en software. Het automatiseert en optimaliseert industriële en infrastructurele processen voor klanten in verschillende sectoren, zoals de industrie, productie, food, bouw en infra. De 40 medewerkers werken aan uiteenlopende projecten; van het energieneutraal automatiseren van de Ramspolbrug tot het ombouwen en optimaliseren van een productielijn voor waterijsjes. Alle medewerkers hebben kennis van systeemautomatisering en passie voor techniek, robotics en IT. Binnen VSE is tweederde van de medewerkers engineer.

Menselijke motor

"Mensen zijn de motor", aldus Ronald Elbers tijdens zijn jubileumfeest. "Daarom blijf ik graag voor groeikansen zorgen. Veel collega's zijn ons al jarenlang trouw. Ik ben trots op hun ontwikkeling, maar ook op de mensen die ons verlaten hebben om elders een mooie carrière op te bouwen. Verder ben ik dankbaar voor de goede relaties die wij onderhouden met onze partners en klanten. Sterke banden zijn alles, want je doet het samen."

2024 is lustrumjaar

Over 2 jaar komt er alweer een ander groot jubileum aan: in 2024 bestaat VSE Industrial Automation 50 jaar.