Demcon en NXP in race voor Koning Willem I Prijs

Demcon en NXP Semiconductors strijden tegen cosmeticabedrijf Rituals in de finale van de Koning Willem I Prijs 2022 in de categorie Grootbedrijf.

Het bestuur van de prijs, bestaande uit prominenten uit het Nederlandse bedrijfsleven met als erevoorzitter koningin Máxima, maakte de keuze uit tientallen bedrijven die zich de afgelopen maanden hebben aangemeld voor de ondernemingsprijs. De komende weken bepaalt het bestuur wie zich winnaar mag noemen. Op 23 mei worden de winnaars bekend gemaakt in Groningen.

De Koning Willem I Prijzen, volgens de organisatoren de ‘Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven', worden tweejaarlijks toegekend aan een Grootbedrijf, MKB-bedrijf en een bedrijf dat focust op Duurzaam Ondernemerschap.

Demcon

Het mechatronische ontwerpbureau Demcon uit Enschede is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het oplossen van uitdagende technologische en sociale vraagstukken. De onderneming werkt aan slimme toepassingen voor onder andere zorg, veiligheid, water, energie, productie en communicatie. Naast technologische vernieuwing zet het bedrijf zich in voor stimulering van ondernemerschap en investering in talent en onderwijs. In 2020 ontwikkelde het een beademingssysteem produceerde in korte tijd vijfhonderd exemplaren.

NXP Semiconductors

NXP Semiconductors, de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, is een wereldwijd opererende firma met vestigingen in dertig landen en met het hoofdkantoor in Eindhoven. Het bedrijf levert connectiviteitsoplossingen voor embedded applicaties en wil grenzen verleggen in de automobiel-, industriële en mobiele communicatie. NXP is een leverancier van chips in een veelvoud van toepassingen, zoals mobiele telefoons, computers, auto-elektronica en LED-verlichting.