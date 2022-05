Imec spin-off SoliThor haalt 10 miljoen euro op voor vastestofbatterijen

Imec heeft de nieuwe spin-off SoliThor opgericht om een innovatieve technologie voor lithium-vastestofbatterijen te ontwikkelen, produceren en commercialiseren. Het bedrijf haalde 10 miljoen euro zaaikapitaal op in een investeringsronde geleid door imec.xpand en ondersteund door LRM, Nuhma and FPIM.

De technologie moet tegemoet komen aan de vraag naar een hogere autonomie, betere performantie, langere levensduur en hogere veiligheid van batterijen - aspecten waar de huidige generatie batterijen mee worstelt en die een rem zijn op de verdere elektrificatie van onze transportindustrie.

Imec heeft de voorbije 10 jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van een disruptieve technologie voor vastestofbatterijen die tot betere prestaties leidt. Bovendien worden componenten voorgesteld die een productieproces mogelijk maken dat meer compatibel is met de assemblagelijnen voor klassieke Lithium-ion-batterijen.

"SoliThor's technologie is gebaseerd op doorbraken in zowel de chemie als de componenten: het nanocomposietmateriaal dat als basis dient voor het vaste elektrolyt en de nieuwe nano-anode werden door imec binnen de labo's van EnergyVille ontwikkeld, gedemonstreerd en gepatenteerd" zegt CEO Huw Hampson-Jones. "De technologie zal de energiedensiteit, laadsnelheid, en de veiligheid van batterijen verhogen in vergelijking met de huidige oplossingen. Tegelijkertijd zal hij veel eenvoudiger te produceren zijn dan andere vastestofbatterijen. Het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma zal worden geleid door medeoprichter en Chief Technology Officer Fanny Bardé, een ervaren expert in batterijtechnologie, in samenwerking met de R&D-teams van imec."

"We zijn opgetogen over deze nieuwe spin-off die een van onze meest beloftevolle technologieën naar de markt zal brengen. We zijn overtuigd van het enorme potentieel van deze technologie voor de maatschappij: de reductie van onze koolstof-voetafdruk door verdere elektrificatie van ons transport. SoliThor zal bijdragen aan Europa's strategische positionering en onafhankelijkheid in de energiesector. Het bedrijf zal ook een positieve impact hebben op onze lokale economie door de verwachte vestiging van productieactiviteiten in Vlaanderen, om van hieruit zijn internationale klanten te bedienen", zegt Olivier Rousseaux, Directeur Venturing bij imec.

"Imec.xpand helpt bij het creëren van innovatieve technologiebedrijven die het potentieel hebben om wereldspelers te worden door een disruptie teweeg te brengen in het domein waarin ze actief zijn. SoliThor is een perfect voorbeeld van een ambitieus bedrijf in een domein van strategisch belang voor onze regio", zegt Peter Vanbekbergen, partner bij imec.xpand.

SoliThor heeft de ambitie om een wereldleider te worden in vastestofbatterijtechnologie. Het bedrijf wil een sleutelrol spelen in de Europese batterij-waardeketen en wil de globale markt bevoorraden en op die manier een significante bijdrage leveren aan de Europese export en de decarbonisatie van de transportsector.