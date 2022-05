Schneider Electric opent flagshipkantoor in Hoofddorp

Schneider Electric heeft zijn Nederlandse hoofdkantoor heropend na een grondige verbouwing. Dankzij de innovatieve en duurzame aanpassingen is dit één van de wereldwijde flagshipkantoren van Schneider Electric geworden.

De verbouwing is tot stand gekomen met partners als Equans en vastgoedspecialist CBRE en een groep medewerkers die heeft meegedacht over de nieuwe functie van het kantoor. Country President Debby Slofstra: "We hebben heel bewust onze medewerkers betrokken bij dit proces. Op technologisch gebied is namelijk alles mogelijk, maar we willen technologie die ook echt werkt voor mensen en die goed aansluit bij de werkprocessen. Het resultaat is een kantoor dat niet alleen duurzaam en slim is, maar ook gezond voor medewerkers en op maat gemaakt voor de nieuwe manier van werken."

Enkele highlights: