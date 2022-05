“Nauwe samenwerking voor standaardisatie is noodzakelijk”

De industrie transformeert, gedreven door de wensen en behoeften van de maatschappij. Maar dat vergt aanpassingen van leveranciers aan de procesindustrie. Samenwerking met eindgebruikers is daarbij belangrijk, zegt Jacco Opmeer, werkzaam bij Shell Global Solutions B.V. en tevens actief in de werkgroep Open Process Automation Forum (OPAF) van de WIB. Tijdens Productie Proces Automatisering (PPA) geeft Opmeer een keynote over dit onderwerp.

Door: Dimitri Reijerman

"Er is geen andere mogelijkheid dan om nauwer samen te gaan werken.", zegt Opmeer. "We willen namens de WIB ons ecosysteem - een groep van eindgebruikers - veel meer gaan betrekken bij technische ontwikkelingen en de samenwerking aangaan. Daarbij gaat het niet om een product te verkopen, maar het ontwikkelen van gezamenlijke oplossingen."

Hij legt het probleem specifiek uit: "Het gaat concreet om problemen binnen de procesautomatisering en de lock-in die is ontstaan met onze leveranciers. De leveranciers zitten met dezelfde uitdaging als wij eindgebruikers: de productkosten moeten omlaag. Hierdoor komen ze in een ‘squeeze' naar wat zij voor eindgebruikers kunnen ontwikkelen, want de ontwikkelkosten voor nieuwe platformen moeten uiteindelijk doorberekend worden."

Opmeer vervolgt: "Waar ik bij betrokken ben is om via het WIB tot standaardisatie binnen een platform te komen. Standaardisatie is het toverwoord om samen sneller stappen te maken en uit de lock-in van propriëtaire producten te komen. We zijn met OPAF volop bezig met het probleem te inventariseren, maar er zijn meer soortgelijke programma's."

Deze coöperatieve aanpak komt als geroepen, zegt Opmeer: "Ik zie een trendbreuk. Nog onvoldoende bij leveranciers, wat die houden vaak nog vast aan hun verdienmodel. Maar veel eindgebruikers ervaren nu dat dat hun kan tegenhouden. Zij willen nu standaardisatie. Maar je kunt zoiets niet alleen, daarom werken we in deze werkgroep samen."

Geslaagde standaardisatie

Tijdens zijn lezing zal Opmeer met diverse voorbeelden komen van geslaagde standaardisatieprogramma's: "Schneider Electric bijvoorbeeld heeft Universal Automation opgezet.. Maar een andere goed voorbeeld uit de praktijk is de USB-standaard. Het is een open standaard die direct werkt, mede dankzij een achterliggend certificeringsproces."

En richting de toekomst is standaardisatie nog belangrijker, meent Opmeer: "We willen meer autonomie in onze fabrieken. We zijn nu in een werkgroep ‘autonimous operations' aan het definiëren. Dat is nog niet helemaal gebeurd, maar sinds de coronacrisis is hier steeds meer vraag naar. De grootste uitdaging daarbij is hoe je verschillende technologieën met elkaar laat praten."

