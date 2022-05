Festo komt met pneumatische cobot

Eenvoudig te programmeren, geen afschermingen en met een aantrekkelijk prijskaartje – dat noemt Festo als belangrijkste kenmerken van de wereldwijd eerste pneumatische cobot die vandaag is gepresenteerd en volgend jaar op de markt komt. 24-volt en een persluchtaansluiting van 6 bar, meer heb je niet nodig, dankzij de geïntegreerde besturingskast die zich in de voet van de cobot bevindt. Binnen een uur kan je de cobot – die 17 kg weegt – dan hebben uitgepakt, aangesloten en gerprogrammeerd met een eerste niet al te complexe pick&place-opdracht hebben geprogrammeerd, volgens de trotse makers.

Wie niet kan wachten om kennis te maken met de cobot kan terecht op de Hannover Messe op de Festo -stand en daar vast wel al intekenen voor levering volgend. Wat overigens dat prijskaartje betreft - de prijs komt onder die van vergelijkbare elektrische cobots te liggen. Hoeveel dan precies? Die vraag werd niet beantwoord bij de persintroductie vandaag. Vergelijkbaar wil dan weer zoveel zeggen als een reikwijdte van 670 mm, een maximale last van 3 kg en een herhaalnauwkeurigheid van 0,3 mm. Varianten met andere specificaties liggen wel in het verschiet, maar dat kan nog even duren.



De focus ligt dan waarschijnlijk eerder op het verhogen van de reikwijdte - die nu vergelijkbaar is met die van een menselijke arm - en niet zo zeer op het tillen van zwaardere lasten. Zeker omdat volgens Christian Tarragona, hoofd Robotica bij Festo, met de huidige configuratie al zo'n 80 procent de te verwachten en huidige cobottaken zijn uit te voeren. Bedenk je bovendien dat cobots zijn bedoeld om samen te werken met mensen, ze te ontlasten van monotone en inspannende taken en dan is de keuze voor deze uitgangsspecificaties duidelijk.

Voor wie?

De Festo-cobot maakt het gebruik van cobots volgens de makers zelfs voor kleine en middelgrote ondernemingen rendabel, omdat zij vaak op handmatige werkprocessen zijn aangewezen. De flexibele toepassingsmogelijkheden, maken dat nu ook kleine batches of werkstappen automatisch kunnen worden verwerkt. Dankzij de unieke intuïtieve en eenvoudige inbedrijfstelling en programmering is de cobot snel en eenvoudig in gebruik te nemen en is er geen uitgebreide training nodig.



Vooral voor het mkb zijn cobots alleen aantrekkelijk als ze praktisch en snel een nieuwe taak op zich kunnen nemen en niet alleen bedoeld zijn om permanent voor hetzelfde doel te worden gebruikt. De Festo-cobot voldoet aan mede aan deze eis, omdat hij geen separate besturingskast nodig heeft. De besturing is in de eigen sokkel geïntegreerd, maakt hem bijzonder flexibel. Dankzij de eenvoudige aansluitingen kan hij ook ad hoc worden gebruikt zonder lange omschakeltijden. Standaard interfaces maken een snelle verbinding met controllers van hogere orde mogelijk. En hij heeft ook minder ruimte nodig. En omdat de cobot maar 17 kg weegt is hij snel en flexibel op een andere locatie in te zetten.

Geregelde pneumatiek

Als je Festo heet en pneumatiek zo'n beetje het eerste is waar iedereen aan denkt als ze die naam horen, zou je kunnen denken dat dit de reden is dat ze perslucht als aandrijfmedium nemen voor hun cobot. Maar dat is maar ten dele het geval. Geen elektrische aandrijvingen in de rotatieassen scheelt een hoop massa. Eigenlijk komt het er op neer dat de direct aangedreven ‘gewrichten' uit twee luchtkamers bestaan om op basis van overdruk in een van de kamers met de klok mee of tegen de klok in te roteren. Natuurlijk is het wel wat complexer dan dat. Festo maakt gebruik van uiterst gevoelige sensoren, servoventielen, elektronica en onderliggende besturingstheorie, zo vertelt dr. Dr. Frank Melzer, lid van de Raad van Bestuur voor Product- en Technologiemanagement bij Festo, die dat in goed Duits samenvat onder de noemer ‘controlled pneumatics' ofwel geregelde pneumatiek.

Veiligheid

Festo heeft er alles aan gedaan om de cobot zo licht mogelijk te maken en dat als ontwerpcriterium gebruikt. De directe aandrijvingen in de scharniergewrichten zijn licht, omdat er in tegenstelling tot elektrische oplossingen geen overbrengingen nodig zijn. Dat lage eigen gewicht van in totaal 17 kg brengt samen met het gebruik van perslucht nog een prettige bijkomstigheid met zich mee. De bewegend massa is laag en dat komt samen met de samendrukbaarheid van lucht ook de veiligheid ten goede. Christian Tarragona: "Dankzij nauwkeurige drukregelaars in de scharniergewrichten herkent de robot wanneer hij wordt aangeraakt en reageert hij met passende veiligheidsfuncties." Komt de cobot een obstakel tegen, zoals de arm of hand van degen die naast hem staat, dan wordt dat onmiddellijk door sensoren in de gewrichten geregistreerd als een afwijking in de gewenste en gemeten druk in de drukkamers. Meteen wordt de druk in beide kamers gelijkgetrokken, wordt het koppel nul en stopt de beweging en dat in een tijdbestek van milliseconden. Medewerkers kunnen in alle veiligheid samenwerken met hun cobot-collega.

Gemakkelijk te bedienen

De Festo-cobot bestaat uit de hardware zelf, een handheld module en de Robotic Suite - software voor intuïtieve inbedrijfstelling en programmering. Dit pakket maakt het mogelijk om de cobot in minder dan een uur in bedrijf te stellen en te programmeren. Voorkennis van robotica is evenmin vereist omdat de software duidelijk gevisualiseerde en gestandaardiseerde functieblokken bevat. Dankzij pneumatische aandrijvingen kan de robotarm gemakkelijk met de hand en zonder enige weerstand worden geleid, zodat waypoints of paden snel en nauwkeurig kunnen worden aangeleerd. Maar de gevorderden kunnen ook gewoon programmeren in Python.