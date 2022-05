CN Rood neemt ABtronix over

CN Rood, leverancier van test- en meetapparatuur, breidt door de overname van ABtronix zijn positie in de Benelux en Scandinavië uit.

ABtronix, gevestigd in Breda, vertegenwoordigt een tiental Test & Measurement leveranciers in de Benelux. Het bedrijf is sterk in trillingstesten, kalibraties en CAN-Bus test-oplossingen voor de automotive markt. Het levert oplossingen, geeft trainingen en biedt (kalibratie) services en supportmogelijkheden.

Benny Polleunis, CEO van CN Rood: "De producten van ABtronix zijn een perfecte aanvulling op ons portfolio. Een mooi voorbeeld zijn de hydraulische en electro-mechanische shakers. Door deze shakers te combineren met onze sensor- en data-acquisitieoplossingen zijn we vanaf nu in staat om turnkey opstellingen te leveren."

ABtronix eigenaar Ad Bastiaanssen: "Bij de overname stond voor mij het verzekeren van continuïteit voor zowel klanten als het personeel centraal. Inmiddels ben ik de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd en krijg ik steeds vaker vragen over de toekomst van ABtronix. Onze opdrachtgevers willen weten waar ze aan toe zijn. Met CN Rood hebben we een sterk Nederlands bedrijf gevonden die de passie voor technologie met ons deelt. Onze opdrachtgevers zijn met CN Rood ook in de toekomst verzekerd van de service en support die ze gewend zijn."

Klanten van ABtronix merken in eerste instantie weinig van de overname. Polleunis: "We nemen het volledige personeel en het kantoor in Breda over. Ook zijn we heel blij dat Ad Bastiaanssen tot eind 2023 betrokken blijft. Daarnaast willen we het bestaande ABtronix team op het gebied van sales en service gaan uitbreiden. Klanten zullen in eerste instantie niet veel van de overname merken, maar na verloop van tijd, zullen zij ook de complementaire producten van CN Rood zeker leren kennen."