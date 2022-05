Bosch Rexroth na tweede ‘pandemie-jaar weer op niveau

Bosch Rexroth heeft het boekjaar 2021 succesvol afgesloten met 44 procent meer in het orderboek met een recordwaarde van 7,5 miljard euro. De omzet steeg met 20 procent tot 6,2 miljard euro. Dit brengt het bedrijf in het tweede ‘pandemie’- jaar terug op het niveau van voor de crisis. Het aantal medewerkers steeg met 4,7 procent tot ongeveer 31.100 wereldwijd.

"We hebben een succesvol jaar 2021 achter de rug dankzij sterke teamprestaties. Ondanks de pandemie en de economische uitdagingen zijn we erin geslaagd de verkoop te verhogen, onze klanten betrouwbaar te leveren en hun tevredenheid verder te vergroten. We hebben een nieuw hoogtepunt bereikt met inkomende orders. We zijn duidelijk op een groeipad", legt Rolf Najork uit, lid van de raad van bestuur van Robert Bosch en verantwoordelijk voor de divisie Industrial Technology en ceo van Bosch Rexroth.

Sales: sterke groei wereldwijd

De oorzaak van de omzetgroei in 2021 zijn de aanzienlijke groeicijfers met dubbele cijfers in alle regio's van de wereld. Met 23,5 procent noteerde Bosch Rexroth de grootste jaar-op-jaar stijging in Europa buiten Duitsland. De omzet bedroeg daar 2 miljard euro. In Duitsland steeg de omzet met 18,2 procent tot 1,3 miljard euro. In Amerika steeg de omzet met 18,3 procent tot 1,1 miljard euro en in Azië met 15,9 procent tot 1,8 miljard euro. De totale omzet ligt met 6,2 miljard euro weer op het niveau van 2019, het jaar voor de pandemie.

Research & Development uitgaven en investeringen stegen aanzienlijk

Bosch Rexroth blijft investeren in de toekomst: 344 miljoen euro ging naar Research & Development, een stijging van 5,8 procent. De speerpunten waren de elektrificatie van mobiele machines, fabrieksautomatisering, het portfolio op basis van het ctrlX AUTOMATION platform en geïntegreerde assystemen op het gebied van industriële hydrauliek.



Met zo'n 180 miljoen euro gaf het bedrijf 78,2 procent meer uit voor zijn internationale productienetwerk dan in het voorgaande jaar. De investeringen waren vooral gericht op het optimaliseren, uitbreiden en vernieuwen van de productiecapaciteiten in Duitsland, Turkije, China en Italië. De planning voor de middellange termijn omvat nog steeds aanzienlijke investeringen in productie en logistiek.



"Met onze uitgebreide investerings- en ontwikkelingsactiviteiten willen we onze concurrentiepositie vergroten, verdere groei mogelijk maken en aantrekkelijke banen veiligstellen", zegt Najork.

Optimisme met kanttekeningen

"We zijn over het algemeen optimistisch en verwachten een verdere aanzienlijke omzetgroei - maar vanwege de wereldwijde impact zijn de oorlog in Oekraïne en de nog steeds aanhoudende corona-pandemie duidelijk factoren van onzekerheid", zegt Najork. "De veiligheid van onze teams wereldwijd is altijd onze top prioriteit. We onderhouden digitaal en persoonlijk nauw contact met onze klanten, bijvoorbeeld in ons nieuwe klanten- en innovatiecentrum in Ulm. En we doen er alles aan om de leveringen aan onze klanten betrouwbaar voort te zetten."



Gezien de oorlog in Oekraïne en de pandemie blijft Bosch Rexroth zich daarom continu aanpassen aan de condities. Concreet wordt bijvoorbeeld de vraagontwikkeling nauw afgestemd met klanten en leveranciers. Om leveringen zeker te stellen, worden waar nodig langetermijnafspraken gemaakt en worden tweede bevoorradingsbronnen opgezet om lokale inkoop in de markten mogelijk te maken. Deskundige teams beoordelen continu leveringsrisico's en nemen preventieve maatregelen. Dit geldt ook voor de wereldwijde transportnetwerken.

Kansen

Kansen ontstaan bijvoorbeeld uit door de overheid gefinancierde infrastructuurprojecten die de vraag naar bouwmachines stimuleren. In Europa en Noord-Amerika is de oprichting van nieuwe productie-installaties voor alle soorten goederen te zien, gericht op het regionaliseren van toeleveringsketens. Wereldwijde initiatieven en overheidsmaatregelen voor klimaatbescherming leiden tot een grote behoefte aan modernisering van geïnstalleerde machines en systemen om de energie-efficiëntie te verhogen. Ook de digitale transformatie van de machinebouw blijft een groeimotor. Met het "Industry 4.0 Center Asia" in Xi'an, China, boort het bedrijf nieuwe markten en toepassingen aan in 's werelds grootste industriële markt.