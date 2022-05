NXP neemt nieuw koeltorengebouw in gebruik

Ontwerper Theo Weyn heeft zijn bijdrage aan het koeltorengebouw ‘vereeuwigd’ in de gekleurde cirkels die op de voorgevel te vinden zijn. Per kolom zie je een binaire ASCII-code die weer voor een letter staat. Samen vormen de 26 ASCII-codes het woord: Designed by Theo Weyn 2018.

NXP Semiconductors heeft een nieuw koeltorengebouw in gebruik genomen. Manager facilities operations Daniel Schaeffers: “Dit komt geen dag te vroeg en betekenthet einde van een spannende periode. De oude koeltoreninstallaties zijn na vijftig jaar echt aan het einde van hun levensduur en mijn team heeft de afgelopen jaren diverse noodreparaties uitgevoerd om te garanderen dat de boel nog voldoende lang in bedrijf bleef.”

BAM was verantwoordelijk voor de bouw van de warm- en koudwaterbassins en het pompgebouw en alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. De werkzaamheden hebben circa twee jaar in beslag genomen.



Om chips te produceren is veel energie nodig en de bijbehorende warmte moet worden afgevoerd. Dit gebeurt via tien kilometer aan (forse) waterleidingen op de site. Het water van twaalf graden wordt uit de fabriek naar vijf koelinstallaties (Chillers) geleid - met een vermogen van elk 4,5 MW - waarna het afgekoelde water van zes graden opnieuw gebruikt kan worden. Door verdamping van koeltorenwater wordt deze warmte afgegeven aan de buitenlucht.

Zuiniger

Om de nieuwe koelinstallatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, is een deel dubbel uitgevoerd en is de stroomvoorziening zo ingericht dat eventuele storingen maar een beperkte impact hebben. Het geluidsniveau is veel lager dan dat van de oude torens. en de installatie is zo'n twintig procent zuiniger.



Projectleider Jacques Oostervink is vooral blij met de goede samenwerking met BAM, dat zowel de bouwkundige als installatietechnische uitvoering voor haar rekening genomen heeft. "De samenwerking met BAM was uitstekend en dat is cruciaal bij zo'n project. Het gaat hier niet over een huis-, tuin- en keukeninstallatie maar over een high-tech installatie waarbij betrouwbaarheid en levensduur van groot belang zijn. Zeker in deze roerige tijden waarin allerlei verstoringen zijn in de toelevering en we ook nog te maken hadden met tal van corona-gerelateerde beperkingen, is het binnen twee jaar opleveren van de koeltorens knap werk."