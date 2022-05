NTS-Group boekt recordomzet

NTS-Group uit Eindhoven, eerstelijns toeleverancier van de hightech maakindustrie, heeft in 2021 een recordomzet geboekt van 318 miljoen euro. Dat is 13% meer dan in 2020. Ook de prognoses zijn positief.

Voor 2022 verwacht NTS wereldwijd een groei van meer dan 15%, aldus CEO Tjarko Bouman: "Onze huidige langetermijndoelstellingen stellen we nu om die reden bij: we overstijgen ook onze eigen verwachtingen."

Koerswijziging

Na een aanscherping van de strategische koers in 2020 legt het bedrijf een nadrukkelijke focus op de semiconductor- en analytische markt. Daarnaast heeft NTS het kennisportfolio en de ontwikkeling- en engineeringcapaciteiten de laatste twee jaar meer geïntegreerd op de productielocaties.

"Onze internationale klanten zijn technologieleiders in hun vakgebied. Het is daarom voor ons essentieel om trends en innovaties goed in de gaten te houden en onze competenties daarop af te stemmen", aldus Bouman. "We bieden onze klanten met deze koers overal ter wereld dezelfde kennis, specialistische knowhow en manier van werken. Bovendien: door meer focus aan te brengen op de kernmarkten kunnen we de kosten voor onze afnemers verlagen."

In vergelijking met 2020 ziet het bedrijf volume-, personeels- en omzetgroei terug. Om de wereldwijde kansen en mogelijkheden te kunnen realiseren blijft NTS, met de onvoorwaardelijke steun van de Wintermans-familie als 100%-aandeelhouder, wereldwijd investeren in gebouwen, machines en personeel. Zo werd onlangs het contract ondertekend voor de verhuizing van de twee vestigingen in Singapore. Daarnaast komt er in Drachten een nieuwe en volledig duurzame productiefaciliteit waar het maken van ultra-precieze onderdelen en precisiebewerking plaatsvindt.

Uitdagingen

Naast de positieve vooruitzichten zijn er voor het bedrijf ook de nodige uitdagingen. De energiecrisis en het Rusland-Oekraïne-conflict hebben gevolgen voor de beschikbaarheid van materialen. Ook is er onzekerheid over de prijsontwikkelingen in de (handels)keten en productie: algemene kosten van grondstoffen, energie, transport en verpakkingen stijgen significant.

Bouman: "Vanzelfsprekend volgen we de internationale ontwikkelingen op de voet. We houden rekening met allerhande scenario's om aan de groeiende en aanhoudende vraag, als gevolg van ontwikkelingen zoals IoT, 5G en autonoom rijden, te kunnen blijven voldoen."