Gezocht: windbeveiliging voor ramen en deuren

Of tocht nu boosdoener of gewoon harde wind - het ongecontroleerd dichtslaan van ramen en deuren door harde wind kan snel tot beschadigingen leiden inclusief een gebroken ruit. ACE Stoßdämpfer vraagt deelnemers aan de INNOVACE 2022-ontwerpwedstrijd voor studenten hier een oplossing voor te bedenken. Wie mee wil dingen moet zich wel uiterlijk 13 mei aanmelden, maar heeft tot 30 september 2022 om het ontwerp in te sturen.

ACE vraagt studenten een oplossing te bedenken die moet voorkomen dat ramen en deuren ongecontroleerd dichtslaan. Daarbij moeten enerzijds beschadigingen worden voorkomen en anderzijds lawaaioverlast worden vermeden. Deelnemers dienen een ontwerp inclusief technisch bewijs voor de functionaliteit en haalbaarheid ervan in te sturen.

5000 euro

Voor het beste ontwerp ligt 5000 euro klaar en nog eens 2000 euro voor de opleiding die wordt gevolgd. Het ontworpen onderdeel moet bij voorkeur zo onopvallend mogelijk zijn, bijvoorbeeld omdat het is weggewerkt in het kozijnprofiel of in of aan de scharnieren wordt bevestigd. De functie - het openen en sluiten van het raam, met weinig inspanning - moet blijven bestaan, net als het bediengemak. Vanaf een hoeksnelheid van ca. 30 graden/s (plotselinge windvlaag) moet de beweging worden afgeremd of gedempt om de botssnelheid van het raam in het kozijn te verminderen.

Meer informatie

Meer informatie over de precieze eisen en de technische voorwaarden is hier te vinden. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Toni Triediger. Daarbij dient ook de opleiding te worden genoemd. Op 16 mei om 15.30 uur vindt er een online meeting plaats, waar belangstellenden vragen kunnen stellen. Geïnteresseerden dienen zich hiervoor uiterlijk 13 mei aan te melden via bovenstaand e-mailadres. De deadline voor inzending is 30 september 2022. De prijsuitreiking vindt in november 2022 plaats.