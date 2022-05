Fluke ontwikkelt Europees hoofdkantoor in Eindhoven

Producent van elektronische test- en meetinstrumenten en software Fluke opent een nieuw Europese hoofdkantoor in Eindhoven, met onder meer een customer experience centre van 400 m2.

Strategisc ondersteunings- en trainingsmanager Eric van Riet : "We willen dat klanten onze instrumenten kunnen ervaren in een omgeving die zo dicht mogelijk de realiteit benadert. Om te laten zien waar en hoe onze producten worden toegepast en welke trainingsmogelijkheden we kunnen bieden. Uiteindelijk willen we dat mensen hier naar toe komen om te spelen. Als klanten niet in staat zijn om persoonlijk deel te nemen, kunnen we in demonstratievideo's uitleggen hoe onze apparatuur het best wordt ingezet."



Van geminiaturiseerde elektrische onderstations tot kleine productie-eilanden; voor elk is een specifieke meetopstelling opgezet. De omgevingen bestaan uit een kleine geautomatiseerde productie-eenheid, een industrieel eiland met een door een motor aangedreven pomp die water onder een bepaalde druk rondpompt, een traditioneel datacentrum, alsook een uitstapje naar ‘digital ceiling' networking. Er is een geminiaturiseerd hoogspannings onderstation, compleet met ingewikkelde 3D geprinte schaalmodellen en een Tesla-spoel voor het simuleren van corona. Een elektrische werkplaats wordt gevoed door een zonnepaneel, compleet met een kijkje naar een snelweg en een laadsysteem voor elektrische auto's.