SKF en Amazon Web Services in ‘machine reliability’ en ‘predictive maintenance

SKF en Amazon Web Services (AWS) gaan samenwerken met als doel een nieuwe oplossing te ontwikkelen op het gebied van ‘machine reliability’ en ‘predictive maintenance’. Het gaat om een gebruiksvriendelijke en eenvoudig te schalen conditiebewakings- en analyseoplossing. Hiermee willen de partners met behulp van ‘machine learning’-technologieën, dataverzameling en -analyse vereenvoudigen en beschikbaar maken voor meer toepassingen en gebruikers.

Als eerste stap gaat SKF zijn kennis van roterende machines en voorspellend onderhoud samenbrengen met AWS ' Industrial AI-diensten. De oplossing ‘zal bestaan uit sensoren, gateways en een machine learning-dienst die eenvoudig te installeren, in bedrijf te stellen en te schalen is. Beide partijen gaan ook samen de volgende generatie van SKF's data-analyseplatform ontwikkelen.



Met de nieuwe oplossing wordt het mogelijk het aantal roterende activa in de voorspellende onderhoudsprogramma's van de eindgebruiker met enkele duizenden verhogen. Middels meldingen en alarmen wordt zo een slimmere, betere besluitvorming mogelijk die resulteert in een efficiëntere onderhoudsplanning. Tegelijkertijd kan de oplossing ook worden gebruikt door kleine tot middelgrote fabrikanten, zodat het gebruik van AI-gestuurde analyses beschikbaar mogelijk wordt voor een groter deel van het industriële marktsegment.

SKF weg uit Rusland

SKF heeft eveneens bekendgemaakt alle activiteiten in Rusland te beëindigen. Rickard Gustafson, president en ceo: "De Russische invasie in Oekraïne heeft ernstige gevolgen voor onze activiteiten in zowel Oekraïne als Rusland. Gedurende deze afschuwelijke situatie hebben we, zoals altijd, alle sancties en exportcontroles gerespecteerd. We hebben geconcludeerd dat het voor ons onmogelijk is om onze activiteiten in Rusland voort te zetten, aangezien de basis en stabiliteit voor onze activiteiten niet bestaat." SKF verwacht tegen de 48 miljoen euro te moeten afschrijven. De omzet in Rusland bedroeg in 2021 ongeveer 2 procent van de totale omzet van SKF.