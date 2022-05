iF Design Gold Award 2022 voor Holmatro’s Pentheon serie & Spark

Spark design & innovation heeft voor drie producten een iF Design Award gekregen: voor controleapparaat voor medicijnzakjes ZiuZ ApolloZ ; voor rook- en koolmonoxidedetectie- systeem Eldes muuun; en voor Holmatro’s Pentheon serie - gereedschappen waarmee reddingswerkers mensen bevrijden die vastzitten in autowrakken. De laatste was een Gold Award.

Managing partner Michel van Schie: "De kracht van Spark zit onder meer in de intensieve en langdurige samenwerking met onze klanten. Zo hebben we in 2017 ook al voor Holmatro en ZiuZ iF Awards mogen ontvangen (toen ook een Gold Award voor ZiuZ IRIS). We zijn heel trots dat we op dit stevige fundament hebben mogen doorbouwen samen met onze klanten."

Oplossingen voor reddingswerkers