Digitaliseringsvraagstukken voor de maakindustrie centraal

Kortere levertijden, realtime inzicht, complexer wordende processen en strengere klanteisen. Een greep uit de uitdagingen waar de hightech- en maakindustrie voor staat. Digitaliseren als antwoord klinkt simpel, maar is in de praktijk voor veel bedrijven erg complex. Het vraagt om de implementatie van slimme software en IT oplossingen, connectiviteit, slim maatwerk, modulariteit en meer digitaal samenwerken als keten. Tijdens het Business Software Event op 31 mei wil Mikrocentrum de hightech- en maakindustrie verder helpen in hun zoektocht naar een antwoord op deze complexe vraagstukken.

Bedrijven kunnen niet om digitalisering heen. Tegelijkertijd komt de adoptie van nieuwe technologieën moeizaam op gang. De wil is er, maar het daadwerkelijk toepassen is volgens Mikrocentrum van vele factoren afhankelijk: kennis van (nieuwe) technologieën, keuze uit een veelvoud aan beschikbare software en IT systemen, maar ook een vaak complex implementatieproces en capaciteit zijn redenen voor terughoudendheid. "Het Business Software Event is er voor zowel bedrijven die nog aan het begin van het digitaliseringstraject staan en op zoek zijn naar passende software, als voor bedrijven die al verder in het proces zijn maar die bijvoorbeeld tegen integratie-, optimalisatie- of rendementsvraagstukken aanlopen", zegt eventmanager Tim Rijnders.

"We bieden met het Business Software Event een onafhankelijk platform waar directieleden en managers van maakbedrijven laagdrempelig in contact kunnen komen met 30 bedrijven gespecialiseerd in software tooling voor de maakindustrie, data en procesoptimalisatie. In het congresprogramma leggen we sterk de focus op ervaringsverhalen en best practices. Dit alles onder de vlag van drie centrale thema's: Smart customization & modulariteit, Digitaal samenwerken in de keten en Connectivity & optimalisatie met slimme softwaretools. Ook besteden we aandacht aan actuele onderwerpen als cyber security voor de industrie, circulaire economie, data science en artificial intelligence."

Smart customization en modulariteit

Smart customization en modulariteit zijn veelgehoorde termen binnen het business software landschap. De invoering van smart customization vereist echter een verregaande integratie van het PLM systeem en de Configurator. Een conclusie die spreker Bas Verbunt van PLM Xpert al in 2010 stelde in zijn master thesis. Verbunt deelt inzichten uit zijn onderzoek waarbij al snel bleek dat het niet alleen een puur ICT probleem betreft, maar dat het een transformatie op drie niveaus vraagt: processen, architectuur en ICT. Modulariteit kan hierbij ook helpen om rust te creëren in het IT landschap. CPQ, PLM en ERP zijn applicaties die veel machinebouwers inzetten in de bedrijfsvoering. Thijs Schepman van IPL advies en tevens docent bij Mikrocentrum van de cursus Modulair Ontwerpen stelt in zijn lezing dat door producten modulair te ontwerpen, maakbedrijven een flexibele en schaalbare inrichting van het IT landschap bereiken. Schepman deelt inzichten om hiermee aan de slag te gaan.

Digitaal samenwerken in de keten

De Nederlandse maakindustrie is koploper in samenwerken. Producten worden telkens complexer, terwijl bedrijven zich steeds verder specialiseren. Hierdoor is een intensieve samenwerking tussen een netwerk van toeleveranciers en klanten noodzakelijk. Dit stelt ook spreker Mike de Roode van Stichting Smart Connected Supplier Network. In zijn lezing stelt hij dat de basis van elke samenwerking het delen van informatie is. Echter, dit is vaak een uitdaging over de bedrijfsgrenzen heen. Daarom is meer dan acht jaar geleden het fieldlab Smart Connected Supplier Network (SCSN) gestart. De Roode neemt bezoekers mee in het verhaal achter SCSN en hoe deze de toeleverketen efficiënter maakt.

Connectivity en optimalisatie met slimme software

Maakbedrijven maken gebruik van diverse software en IT systemen om hun productie- en bedrijfsprocessen te managen. Denk hierbij aan oplossingen op het gebied van: ERP, PLM, sales configuratie, CPQ, CAD/CAM, kwaliteitsmanagement, voorraadbeheer, planning, blockchain, cloud, security, business Intelligence, big data, IoT, apps, Virtual Reality, MES, service management, predictive maintenance en integratie tot en met automatisering en aansturing van machines en apparaten. In de ideale wereld zijn de systemen die worden ingezet optimaal met elkaar verbonden en slim geoptimaliseerd. In de praktijk blijkt dit vaak een flinke uitdaging. De exposanten staan klaar om bezoekers hierbij te helpen.

Gratis toegankelijk

Het Business Software Event 2022 wordt georganiseerd door en bij Mikrocentrum in Veldhoven. Voor bezoekers uit de maakindustrie is het evenement gratis toegankelijk. Meer informatie is te vinden op https://www.business-software-event.nl