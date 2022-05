Hightech framebouwer Mogema gaat nieuwbouwen in Dronten

Aalberts advanced mechatronics verwacht de komende jaren een flinke groei in de semicon industrie te maken. Mogema, onderdeel van Aalberts advanced mechatronics, gaat hierom uitbreiden in Dronten. Inmiddels is overeenstemming bereikt met de gemeente Dronten over een bouwterrein van 12 hectare, op industrieterrein de Poort van Dronten. De ligging én de nabijheid van de huidige fabriek maakt deze locatie zeer geschikt.

Managing director Bas Bonnier : "We zijn al 65 jaar gevestigd in 't Harde, maar we groeien uit ons jasje en verdere uitbreiding is hier te beperkt mogelijk. Met de expansie naar Dronten kunnen we groeien en onze klanten het beste bedienen."

Mogema produceert grote, nauwkeurige aluminium en stalen frames voor het vervaardigen van machines. Beide soorten frames gaan de komende jaren enorm groeien. De fabriek in 't Harde wordt, parallel met de bouw van de nieuwe fabriek, gemoderniseerd en uitgebreid voor een optimaal productieproces. De stalen frames blijven in ‘t Harde. In Dronten zal volgend jaar de productie van aluminium frames plaatsvinden.

Werving

De planning is dat de nieuwbouw midden 2023 gereed is en dat de productie niet lang op zich laat wachten. De komende jaren kan er nog uitgebreid worden. Bij de fabriek wordt ook een kantoor geïntegreerd en kan de lang gekoesterde wens voor een bedrijfsschool in vervulling gaan, compleet met een R&D lab en ‘Experience Centre'. Binnenkort begint er een wervingscampagne voor CNC-frezers, lassers en clean-room medewerkers.