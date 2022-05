Mammoet haalt bakzeil in octrooi-conflict met Huisman en BMS

Mammoet heeft bakzeil moeten halen in het octrooi-conflict van afgelopen februari met Huisman en BMS. Mammoet onderzocht de schending van intellectuele eigendomsrechten bij een serie landkranen, waaronder een 3000 tons ringkraan.

Huisman zei direct al dat er geen sprake kon zijn van een dergelijk schending: 'Huisman is de uitvinder van de Modulaire Ringer Kraan. Sinds de levering van de eerste in zijn soort, 25 jaar geleden, hebben we een trackrecord van tientallen jaren opgebouwd in het ontwerpen en bouwen van dit type kraan.'

Nu heeft Mammoet dus moeten inbinden. CEO Paul van Gelder in een persmededeling: 'In februari 2022 beweerde Mammoet dat Huisman mogelijk inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten met Huisman's 3.000mt ringerkraancontract met BMS. De suggestie van IE-inbreuk is niet onderbouwd en daarom onrechtmatig jegens Huisman. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland heeft Mammoet bij vonnis van 28 april 2022 bevolen deze rectificatie te delen.'