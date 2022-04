Webinar: ‘Waterstof vraagt om andere kijk op beveiliging’

Waterstof lijkt wel het wondermiddel van de energietransitie. Maar waterstof is licht ontvlambaar en explosiever dan aardgas. Het gebruik van waterstof vraagt dan ook om een andere vorm van beveiligen met behulp van specifieke detectiemethoden. Peter Adema, gasdetectiespecialist bij Hitma, krijgt veel vragen over waterstofdetectie. Daarom geeft hij 12 mei 2022 vanaf 10:00 uur samen met Ayudh Datta (product manager fixed gas detection) en Paul Basham (principal engineer) van Crowcon Detection Instruments een gratis webinar over dit onderwerp.

Deelnemers komen in één uur tijd van alles te weten over een nieuwe detectietechnologie, speciaal voor waterstof. Het webinar is grotendeels in het Engels.

Nieuwe detectietechnologie voor waterstof

Als waterstof brandt, zijn de vlammen bijna niet zichtbaar. Bovendien is waterstof lichter dan aardgas waardoor het kan ontsnappen bij (via) kleppen en afsluiters. Huidige veiligheidsmaatregelen om gevaarlijke situaties met aardgas op tijd te signaleren, zijn daarom niet altijd geschikt voor waterstof. Speciaal voor waterstoftoepassingen zijn er gasdetectoren ontwikkeld die gebruik maken van een nieuwe technologie; de Molecular Property Spectrometer (MPS). Dit is een onderhoudsvrije sensor die meerdere gassen detecteert zonder dat er sensorvergiftiging optreedt.

Snel en nauwkeurig

Fabrikant Crowcon is het eerste bedrijf dat een Molecular Property Spectrometer brandbaar gas-sensor toepast in een stationaire gasdetector. De reactiesnelheid en nauwkeurigheid van de sensor zorgen ervoor dat gebruikers van MPS-technologie snel gewaarschuwd worden bij gevaar, direct weten waar dat gevaar is en hoe ze hierop moeten reageren. Dit is een groot veiligheidsvoordeel. Het webinar biedt een live demonstratie over de werking van de nieuwe technologie.

