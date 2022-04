Kunstmatige intelligentie vereenvoudigt machine learning voor visionsystemen

Machine learning wordt gebruikt voor een verscheidenheid aan visiongebaseerde automatiserings- toepassingen, zoals ‘robot bin picking', sorteren, palletiseren, kwaliteitsinspectie en meer. Hoewel het gebruik van machine learning voor vision-gebaseerde automatisering toeneemt, blijft dat een uitdaging. Dit komt omdat je veel beelden van de onderdelen in kwestie moet verzamelen en de verschillende producten nauwkeurig moet annoteren - voor de productie of fabricage begint.

Om dit probleem op te lossen worden kunstmatige gegevens gebruikt om het verzamelen van gegevens en het trainingsproces te versnellen. Maar het genereren van synthetische beelden voor vision-doeleinden vereist expertise en kan complex, tijdrovend en duur zijn. Siemens' SynthAI moet dat veranderen. Niet meer wachten op preproductie-onderdelen of complexe processen toepassen om synthetische gegevens te genereren, maar alleen maar de 3DCad-gegevens van de onderdelen aanleveren en SynthAI genereert vervolgens binnen enkele minuten automatisch duizenden willekeurig geannoteerde synthetische beelden, zonder de specialistische kennis die normaal gesproken nodig is.

Model trainen

SynthAI traint ook automatisch een machine-learningmodel dat kan worden gebruikt om het product in het echt te detecteren. Zodra de training is gedaan, kan het getrainde model worden gedownload, getest en offline worden ingezet - met niet meer dan een beetje programmeren in Python. Als organisaties er de voorkeur aan geven hun eigen systemen te trainen, zijn er ook complete synthetische beelddatasets beschikbaar - samen met de annotaties.

"We waren op zoek naar een snelle en eenvoudige oplossing waarmee we draadklemmen zouden kunnen detecteren in een gerobotiseerd assemblagestation voor elektrische kasten. Met SynthAI konden onze besturingsingenieurs binnen enkele uren geweldige resultaten bereiken", aldus Omer Einav, ceo van Polygon Technologies. "De vervelende taak van het annoteren van een grote set beelden om het model te trainen, werd aanzienlijk verkort. De resultaten beloven het nodige voor andere toepassingen die we met SynthAI willen aanpakken."



"De markt voor Artificial Intelligence voor machine vision zal naar verwachting een waarde van 25 miljard dollar bereiken in 2023, maar er zijn veel uitdagingen voor degenen die willen profiteren van de voordelen", zegt Zvi Feuer, senior vice President en general manager Digital Manufacturing bij Siemens Digital Industries Software. "SynthAI laat zien hoe Siemens zijn diepgaande kennis in zowel product-engineeringsystemen als productievoorbereiding en -planning gebruikt en ruimte vindt voor innovaties die onze klanten in staat stellen om te profiteren van de technologie van morgen, vandaag."