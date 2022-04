ABB-robots in de etalage (video)

De hele maand april kan je in de etalage van het Londonse warenhuis Selfridges in Oxford Street de toekomst van de detailhandel zien. Daar 3Dprint een ABB-robot verschillende gepersonaliseerde designvoorwerpen, gemaakt van Parley Ocean Plastic. De 3D-printdemonstratie maakt deel uit van het Supermarket-concept van Selfridges, dat consumenten uitdaagt om na te denken over de manier waarop de goederen die ze kopen worden geproduceerd en over de impact van de productie op het milieu.

"Hoewel een grotere keuzevrijheid geweldig is voor de consument, gaat dit ook ten koste van het milieu: producten en verpakkingen worden vaak weggegooid zonder dat er wordt nagedacht over waar ze terechtkomen en of ze worden gerecycled", zegt Marc Segura, president van ABB's Robotics Division. "Door plastic uit de wereldzeeën te hergebruiken om designerobjecten te printen, helpen we de belangrijke bijdrage van robots te benadrukken bij het creëren van de duurzame productieprocessen die centraal staan in een circulaire economie."



De demonstratie is ontwikkeld in samenwerking met milieuorganisatie en wereldwijde netwerk Parley for the Oceans en het designmerk Nagami. De opstelling maakt gebruik van ABB's simulatiesoftware RobotStudio en een IRB 6700-robot om een verscheidenheid aan bedrukte meubels, huishoudelijke artikelen en andere voorwerpen te maken die zijn gemaakt van Parley Ocean Plastic. De robot gebruikt een plastic extruder van Nagami om de objecten te printen die door klanten op een scherm kunnen worden geselecteerd en ter plekke op bestelling kunnen worden gemaakt.



"Parley Ocean Plastic is uitgevonden om verandering te bewerkstelligen en als reactie op de plasticvervuiling van de zee en de vernietiging van onze oceanen," zegt Parley oprichter en ceo Cyrill Gutsch. "Door samen te werken met twee marktleiders, ABB en Nagami, kunnen we nu overal ter wereld op aanvraag printen om een probleem om te zetten in een oplossing. Naast het enorme potentieel om afval te verminderen door direct in retaillocaties zoals Selfridges te printen, willen we deze technologie gebruiken om lokale gemeenschappen over de hele wereld mondiger te maken - door hen de tools te geven om lokale plasticvervuiling om te zetten in zakelijke kansen en nuttige objecten. Voor de oceanen, het klimaat en het leven."

'Retailtainment'

De demonstratie onderstreept niet alleen het belang van eco-innovatie, maar helpt ook het bredere potentieel van robotautomatisering te belichten om detailhandelaren te helpen klanten naar hun winkels te lokken. Robots worden nu al in toenemende mate gebruikt voor voorraad- en leveringsbeheer en voor diensten in de winkel. Onderzoeksorganisatie Coherent Market Insights schat dat het gebruik van robots in de detailhandel tegen 2028 met 30 procent zal toenemen.



"Robots worden steeds vaker ingezet om klanten terug te trekken naar de winkelstraat", zegt Segura. "Wij denken dat de toekomstige adoptie zal worden beïnvloed door drie belangrijke trends, waaronder micro-fulfilment, waarbij robots in de winkel worden gebruikt om orderafhandeling en bezorging mogelijk te maken; personalisatie, waarbij een robot een product maakt volgens de specifieke wensen van een klant, met de toegevoegde optie van automatische personalisatie waarbij gegevens over eerdere koopgewoonten worden gebruikt om nieuwe keuzes aan te bieden; en 'retailtainment', waarbij de robot wordt gebruikt als onderdeel van een interactieve display of show om klanten te informeren of te vermaken."

Schoenen en telefoons

Een voorbeeld is de robotdemo van ABB in de winkel van de Duitse moderetailer Solebox in Berlijn, die via een scherm schoenen uitzoekt die door de klanten werden geselecteerd. Als de schoen niet past of als de klant iets anders wil proberen, haalt de robot de schoen uit de lade en brengt hem terug naar het schap. In China biedt een winkelkiosk, ontwikkeld door het Chinese mobiele communicatiebedrijf Huawei in samenwerking met ABB, klanten de mogelijkheid om een reeks apparaten, waaronder smartphones en tablets, op te halen. De kiosk, die ontworpen is om in winkelstraten te worden geplaatst, maakt gebruik van het FlexBuffer -systeem van ABB om toestellen te selecteren die online besteld of ter plaatse gekocht zijn. Eenmaal geselecteerd, worden de producten in een opvanglade geplaatst en kan de klant ze meenemen.

‘Totaalervaring'

"De mogelijkheid om robots in hun winkels te introduceren, zowel achter als voor de toonbank, biedt opwindende mogelijkheden voor detailhandelaars," besluit Marc Segura. "Door robots in te zetten voor ‘microfulfilment' in de winkel, kan personeel worden vrijgemaakt voor ‘people-facing' taken, zodat zij zich meer kunnen richten op het bieden van een betere totaalervaring aan klanten. Zoals de installatie bij Selfridges laat zien, kunnen robots ook op de winkelvloer worden gebruikt om gepersonaliseerde productie van goederen op het punt van consumptie mogelijk te maken, waardoor een geheel nieuwe dimensie aan de retailervaring wordt toegevoegd."