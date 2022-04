‘Pilz Automation Days’ 17 t/m 19 mei 2022

Pilz organiseert van 17 tot en met en 19 mei de online ‘Pilz Automation Days’. Alle geplande presentaties worden wereldwijd live gestreamd in zowel het Duits als het Engels, drie keer per dag in overeenstemming met de tijdzones. De laatste dag is ingeruimd voor een-op-een gesprekken met de experts.

Het meerdaagse evenement heeft als thematiek ‘Veiligheid, zekerheid en automatisering’ en fungeert als internationaal platform voor een uitgebreide kennisuitwisseling met de experts van Pilz. De toekomst van machineveiligheid komt aan bod in een keynote speech en in andere presentaties. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ‘Veiligheid en beveiliging’ en ‘Updates van de functionele veiligheidsnormen’ (Machinerichtlijn/13849/62061) worden gepresenteerd, evenals actuele automatiseringsoplossingen voor de verpakkingsindustrie en de intralogistiek. Hierbij gaat het om holistische veiligheidsconcepten voor bijvoorbeeld de beveiliging van poorten en toegangscontrole.Het digitale evenement wordt afgesloten met een virtuele discussie en interactieve uitwisseling met de experts. Een compleet overzicht van het lezingenprogramma is hier te vinden, met de tijden en de mogelijkheid je aan te melden voor de verschillende afzonderlijke lezingen in het Engels of het Duits. Wie voor de 19-de een persoonlijke afspraak wil maken kan hier een afspraak maken