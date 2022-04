EAO krijg iF Design Award voor serie 09 Rugged Keypads

EAO heeft de iF Design Award gekregen met de modulaire keypads uit de Serie 09. iF International Forum Design heeft de Keypads in de discipline Product toegekend in de categorie ‘1.01 Automobiles / Vehicles’. De besturingsunits met intelligente en flexibele verlichting, intuïtieve functies en het ergonomisch en modulaire ontwerp overtuigden de 132-koppige jury. Met de ontvangst van de prijs kan de winnende serie van de Series 09 Rugged Keypads worden voortgezet. EAO verheugd dat ze na de UX Design Award en de Good Design Award nu ook de iF Award hebben ontvangen.