Cursus Modulair ontwerpen bij Mikrocentrum

Mikrocentrum biedt sinds kort de cursus Modulair ontwerpen. Vakdocenten Frank Rood en Thijs Schepman leren je hier hoe je tot een modulaire architectuur kunt komen. “Na afloop weten cursisten wat nodig is om een product modulair te maken en tegelijkertijd wat er voor nodig is om modulair ontwerpen te laten slagen. Het is een combinatie tussen technisch inzicht en bewustzijn creëren. Iedereen die de cursus heeft gevolgd weet hoe hij/zij het als individu en op organisatieniveau kan aanpakken.”

Modulair ontwerpen is een methode om het ontwerpproces van (complexe) producten, machines en systemen te versnellen, te vereenvoudigen, risico's te verkleinen en groei op de lange termijn te stimuleren. Het ontwerpproces wordt vereenvoudigd door het in modules op te knippen. Dit heeft als voordeel dat iedere module stapsgewijs kan worden ontworpen en daarmee de aandacht en focus krijgt die het verdiend.

Rood: "Door modulair te ontwerpen bereikt u duurzame groei op diverse (bedrijfsbrede) niveaus binnen uw bedrijf. Dit is anders ten opzichte van andere methodieken die zich vaak focussen op een of enkele onderdelen binnen een bedrijf of ontwerpproces. Door ontwerpprocessen efficiënter in te richten bent u in staat om met hetzelfde aantal medewerkers een dubbele hoeveelheid omzet te bereiken. Niet alleen op ontwerp- en bedrijfsniveau biedt deze methodiek voordelen, het versterkt ook de verbinding van technische knowhow met soft skills."

Ervaring van cursisten

‘'Tijdens de cursus krijg je meer inzicht in het hele plaatje van modulair denken en wat dit betekent voor de verschillende afdelingen. Het leuke aan deze cursus was de verbinding tussen de verschillende disciplines tijdens en na de cursus in beweging.'' Aldus John Ham - Senior PLC Control Engineer

‘'Van de cursus Modulair ontwerpen heb ik vooral geleerd dat we bij AWL-Techniek veel dingen goed doen; het ontwerp van M-Line is al heel modulair. Een belangrijk verbeterpunt uit de cursus is dat de disciplines meer aansluiting kunnen zoeken. Er is nog veel potentieel voor meer verbetering. Door bijvoorbeeld meer Sales of Controls Engineering te betrekken, kunnen we onze ontwerpen technisch nog verder verbeteren en beter aansluiten op de marktvraag.'' Aldus Jan Henniphof - Senior Mechanical Engineer

Over de vakdocenten

Frank Rood is senior trainer, coach en consultant. Na een carrière als productontwikkelaar, manager en directeur in de hightech industrie, is hij zijn aandacht en energie gaan richten op het ondersteunen van anderen. Hij helpt mensen met hun persoonlijke ontwikkeling en teams en complete organisaties met verandertrajecten.

Thijs Schepman is ervaringsdeskundige in het managen van grote engineering-to-order projecten in de jachtbouw. Dankzij deze ervaring, gecombineerd met zijn ingenieursdiploma, weet hij wat nodig is om de wensen van een klant om te zetten in een werkend resultaat. Na de jachtbouwervaring hielp Thijs een commerciële scheepsbouwer om te transformeren naar productdenken; ze gingen van een engineering-to-order naar configure-to-order-benadering. Dit resulteerde in een vermindering van de engineering uren per order en tegelijkertijd opende het de weg om engineering te verplaatsen naar de productiefaciliteiten in het buitenland.

Verschillende engineers van AWL-Techniek hebben onlangs de cursus succesvol afgerond. Een greep uit hun ervaringen:

Cursusdata en aanmelden

De driedaagse cursus staat dit jaar 3x gepland in Veldhoven en Utrecht. Een overzicht van de startdata:

• 17 mei 2022 - Veldhoven

• 2 november 2022 - Utrecht

• 24 november 2022 - Veldhoven

Meer informatie over de vervolgcursusdata en prijzen vind je op de cursuspagina van Mikrocentrum.