Eaton bouwt campus voor UPS-en en energieopslag in Finland

Powermanager Eaton voor grote datacenters gaat een campus voor zijn kritische vermogenssystemen bouwen in Vantaa, Finland. Hier worden alle activiteiten geïntegreerd op een site van 16.500 m2 die eind 2023 klaar moet zijn en onderzoek, ontwikkeling, productie, opslag, verkoop en service onder één dak samenbrengt. De campus moet 100 extra banen creëren.

Eaton fabriceert 3-fasige uninterruptible power supplies (UPS), groeit sterk op dit gebied en ziet een forse toename in de vraag naar systemen die de continuïteit van het bedrijf waarborgen - of het nu gaat om datacenters, commerciële en industriële gebouwen of toepassingen in de gezondheidszorg en scheepvaart. De vestiging in Vantaa zal dienen als Eatons hoofdkantoor voor Critical Power Solutions en als 'center of excellence' voor datacenters.

Eaton beschikt in Finland over een dochteronderneming met 250 werknemers die sinds 1962 UPS-systemen en stroomconversietechnologie ontwikkelt en produceert. De uitbreiding is het resultaat van groeiende vraag naar de output van Eatons bestaande fabriek in het Finse Espoo, waaronder de grid-interactive UPS- en energieopslagsystemen die de energietransitie ondersteunen.

Op de nieuwe campus komt een testlocatie die de productontwikkeling en operations ondersteunt en de producten in de praktijk brengt. Klanten zijn welkom voor rondleidingen, vergaderingen en fabrieksacceptatietests. Hiervoor wordt ook nieuw talent aangetrokken op het gebied van operations, onderzoek en ontwikkeling, commercie en technische ondersteuning.